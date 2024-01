Atividade econômica na zona do euro desacelerou nos setores de serviços e indústria, diz BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/01/2024 - 13:16 Para compartilhar:

A atividade econômica da zona do euro desacelerou nos setores de serviços e indústria ao longo de 2023, embora em ritmos diferentes, revelou um estudo do Banco Central Europeu (BCE), divulgado nesta terça-feira, 9. “Os resultados sugerem que os choques de política monetária tem um impacto na indústria quase duas vezes mais forte e cerca de dois trimestres mais rápido do que o impacto sobre serviços”, analisaram os economistas seniores do banco central, Niccolò Battistini e Johannes Gareis.

Ao perder fôlego, o setor de serviços alterou a tendência de crescimento rápido que havia sido adotada desde o fim da pandemia, aponta o documento.

Segundo os economistas, a pressão crescente sobre a atividade econômica durante o ano passado está diretamente conectada com o recente aperto monetário.

“De acordo com o modelo, é provável que os efeitos da política monetária tenham aumentado ainda mais no segundo semestre de 2023, pois continuaram a se propagar pela economia, em parte como resultado do atraso significativo na reação do setor de serviços”, conclui o estudo.

