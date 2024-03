Atividade econômica cai 1,5% em janeiro ante alta de 0,8% em dezembro, diz ITE-Facamp

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/03/2024 - 18:00 Para compartilhar:

A atividade econômica recuou 1,5% em janeiro, na margem, após avançar 0,8% em dezembro, aponta o Índice de Tendência Econômica (ITE) da Faculdade de Campinas (Facamp).

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o ITE subiu 2,1% em janeiro, ante 3,8% em dezembro.

A Facamp, em nota, avalia que o desempenho do indicador na margem é reforçado pelo resultado negativo da produção industrial em janeiro (-1,6%), justificado principalmente pela queda na produção da indústria extrativa e de alimentos.

O resultado do setor em janeiro, porém, foi interpretado como pontual pelo mercado, que segue apostando em uma recuperação da indústria em 2024, pondera a instituição. “O crescimento do varejo ampliado (2,4%) e dos serviços (0,7%) em janeiro corroboram a hipótese de resultado pontual da indústria e reforçam a manutenção, pelo mercado, da perspectiva de crescimento do PIB no primeiro trimestre do ano.”

