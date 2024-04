Atividade econômica cai 1,4% em fevereiro, ante queda de 1,5% em janeiro, diz ITE-Facamp

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/04/2024 - 18:00 Para compartilhar:

A atividade econômica recuou 1,4% em fevereiro, na margem, após cair 1,5% em janeiro, aponta o Índice de Tendência Econômica (ITE) da Faculdade de Campinas (Facamp). Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o ITE, porém, subiu 4,8% em fevereiro, ante 2,1% em janeiro, na mesma base de comparação.

A Facamp, em nota, avalia que o desempenho negativo do indicador em fevereiro é explicado pelo resultado da indústria extrativa no mês, especialmente pela produção de farmoquímicos e produtos farmacêuticos.

A queda do volume de serviços no período, acrescenta, também foi destaque negativo, especialmente o recuo da atividade de transporte em um cenário de desaceleração da atividade agropecuária, emenda. “Os sinais contraditórios da atividade econômica são reflexos do rearranjo setorial e da demanda agregada em 2024”, afirma. “Pelo lado da oferta, a indústria ainda encontra dificuldades para se recuperar e reforçar a trajetória positiva do varejo, num contexto de mercado de trabalho aquecido. Já no campo da demanda, o investimento ainda patina diante de um cenário de crescimento do consumo das famílias, puxado pelo crescimento do rendimento do trabalho.”

A previsão, pondera, é de crescimento para a atividade no primeiro trimestre do ano, pelo mercado de trabalho aquecido e os efeitos positivos defasados da política fiscal expansionista em 2023.