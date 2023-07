Ativa/Petrobras: nova política de dividendos traz mais flexibilidade para elevar endividamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 13:47 Compartilhe

A Ativa Investimentos considerou positiva a nova política de remuneração de acionistas da Petrobras, destacando que a queda de 60% para 45% do pagamento dos proventos deve ser bem recebida pelos investidores, assim como agradou a manutenção do pagamento com relação à geração de caixa e da trimestralidade.

“Com o mercado esperando um patamar de 40% do FCL, entendemos que os 45% devam ser bem recebidos pelos investidores”, disse a Ativa em nota publicada nesta segunda-feira, 31. A Ativa ressaltou que na nova fórmula não há mais o gatilho de endividamento bruto de US$ 65 bilhões para ativação da política.

“Agora, basta o endividamento bruto estar abaixo do máximo estipulado no planejamento estratégico. Mudança confere maior flexibilidade à empresa, que não precisará alterar a política caso atinja um maior nível de endividamento”, explicou a corretora em nota. Outro destaque observado pela Ativa é de que a nova política deixa a porta aberta para pagamentos de dividendos extraordinários.

A Petrobras anunciou na noite da última sexta-feira (28) sua nova política para remuneração dos acionistas e confirmou o lançamento de um programa de recompra de ações. Os dividendos devem recuar com a mudança do porcentual sobre o fluxo de caixa livre, já que a companhia pretende voltar a investir em aquisições e suspendeu o seu programa de desinvestimentos.

As ações da companhia reagiram bem ao anúncio e subiam mais de 3% por volta das 11h, tanto as preferenciais quanto as ordinárias. No próximo dia 3, a estatal divulga o seu resultado financeiro referente ao segundo trimestre do ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias