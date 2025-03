Atitude de ex-namorada de Liam Payne choca pais do artista, diz site

Os pais de Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, estariam “chocados” com o comportamento da influenciadora Kate Cassidy, companheira do cantor na época de sua morte, após o trágico acidente em outubro de 2024.

Um possível desentendimento entre Kate e a família do astro começou a ser especulado pelos internautas após a influenciadora ser vista saindo do apartamento que dividia com o ex-namorado, ainda em outubro – poucos dias depois da morte do cantor.

De acordo com o site “Daily Mail”, foram os próprios pais de Payne que, “educadamente”, pediram para ela se retirar do imóvel, já que mal a conheciam. Fontes próximas ao artista ainda revelam que o único encontro entre Cassidy, Geoff e Karen Payne teria ocorrido durante o funeral de Liam, em novembro, e que o casal está “chocado” com as atitudes da loira desde então.

“Parece que ela está lucrando, é muito triste de assistir. Ela era fã e agora parece que menciona o nome dele sempre que lhe convém”, detalha.

Em fevereiro deste ano, Kate utilizou o Instagram para falar sobre as saudades do amado: “Pensei que este lugar ia parecer vazio sem você, mas em vez disso, está cheio do calor deste momento que compartilhamos”. Em outra ocasião, ela declarou durante um programa de TV ao vivo que era “difícil sair da cama” após a morte de Liam, mas que ele a teria “encorajado” a ajudar os outros.

“Ninguém tem problema com Kate ficar chateada com a morte de Liam, mas toda vez que ela compartilha uma foto ou vídeo dele, isso ajuda sua marca, ganha novos seguidores. Todas essas coisas ajudam a tornar o perfil de alguém cada vez maior”, continua a fonte. “Você tem que se perguntar se ela está fazendo isso por si mesma, porque certamente não é por Liam ou sua família. Está tudo começando a parecer um tanto desagradável.”

“Ninguém espera que Kate fique em silêncio”, completa. “Mas parece que há algo na maioria das semanas agora. Kate estava lá no fim da vida de Liam e ela obviamente o fez feliz, mas ela poderia estar sofrendo longe dos holofotes, em particular, como os pobres pais de Liam.”