Atirador que matou 18 nos EUA é encontrado morto

Autoridades do Manine afirmam que reservista do Exército que abriu fogo em um bar e um boliche em Lewiston foi encontrado sem vida com um aparente ferimento autoinfligido. Caçada ao agressor de massacre durou dois dias. Após dois dias de buscas, a governadora do estado americano Maine confirmou na noite desta sexta-feira (27/10) que o autor de um duplo ataque a tiros que deixou 18 mortos num bar e numa pista de boliche na última quarta-feira foi encontrado morto. “Respiro aliviada nesta noite por saber que Robert Card não representa mais uma ameaça para ninguém”, disse a governadora Janet Mills, referindo-se ao reservista do Exército suspeito do ataque a mão armada mais letal ocorrido neste ano nos Estados Unidos.

O autor da chacina, um reservista do Exército de 40 anos, foi encontrado morto com um ferimento de bala aparentemente autoinfligido, informou a imprensa americana, após uma busca que durou mais de dois dias. Seu corpo foi encontrado às 19h45 locais, na cidade de Lisbon, informou o comissário de segurança pública do Maine, Mike Sauschuck.

Além dos 18 mortos no ataque, 13 pessoas ficaram feridas. A caçada ao atirador durou dois dias e mobilizou centenas de agentes de segurança em regiões rurais do estado do Maine e e levou as autoridades locais a pedir que a população ficasse em casa.

O primeiro ataque ocorreu no início da noite de quarta-feira Just-In-Time Recreation, uma pista de boliche na cidade de Lewiston. Sete pessoas foram mortas a tiros no local. Momentos depois, o atirador se dirigiu para o restaurante Schemengees Bar and Grill, a cerca de seis quilômetros da pista de boliche. Oito pessoas foram mortas no bar. Outras três morreram posteriormente no hospital. As idades das vítimas variaram entre 14 e 76 anos.

Com 18 mortes, o massacre em Lewiston já é o 10º com maior número de vítimas desde os anos 1940. É também o ataque mais mortal desde 2022, ficando atrás do massacre da escola Robb, em Uvalde, no estado do Texas, que deixou 21 mortos – incluindo 19 crianças.

A senadora Susan Collins, do Maine, publicou na rede X (antigo Twitter) que recebeu um telefonema do presidente Joe Biden informando “que o autor dos ataques hediondos em Lewiston havia sido encontrado”. A senadora reiterou que a população do Maine poderia respirar aliviada agora.

Segundo a rede de TV CNN, o corpo de Robert Card, 40, foi encontrado em uma floresta, a cerca de 12 km de Lewiston. A emissora informou que o corpo estava perto do centro de reciclagem de onde o suspeito havia sido demitido recentemente.

