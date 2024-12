Atirador mata quatro em escola nos EUA; suspeito, menor de idade, é morto (polícia)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/12/2024 - 15:57 Para compartilhar:

Um ataque a tiros, nesta segunda-feira (16), em uma escola cristã no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, deixou quatro vítimas fatais, enquanto o suspeito, um menor de idade, foi morto, informaram as autoridades da cidade de Madison, atualizando o balanço anterior de dois mortos.

“Acabamos de receber uma atualização do nosso posto de comando: cinco mortos neste momento, cinco feridos”, informou uma porta-voz da polícia, interrompendo uma coletiva de imprensa do chefe da polícia de Madison, Shon Barnes, que disse aos jornalistas que o suspeito era menor de idade.

