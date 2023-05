Atirador mata oito pessoas e é abatido em shopping no Texas

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 07/05/2023 - 8:31 Compartilhe

Ao menos outras sete pessoas ficaram feridas no ataque, ocorrido em centro comercial de Allen, cidade a 40 quilômetros de Dallas.Um atirador abriu fogo neste sábado (06/05) em um shopping center no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, deixando oito mortos antes de ser morto por um policial que se encontrava no local, informaram as autoridades.

"Encontramos sete pessoas mortas no local. Transportamos nove pessoas para o hospital. Das que transportamos, duas morreram desde então", disse Jonathan Boyd, chefe dos bombeiros locais.

O tiroteio gerou pânico no Allen Premium Outlets, um amplo complexo comercial na cidade de Allen, localizada 40 quilômetros ao norte de Dallas. O local estava lotado de pessoas.

"Policial presente no local matou o suspeito"

Um policial estava no shopping quando o tiroteio ocorreu por volta das 15h30 (horário local), disse Brian Harvey, chefe do departamento de polícia de Allen, Texas. "Ele ouviu tiros, aproximou-se dos tiros, confrontou o suspeito e o neutralizou", disse Harvey. "Ele também chamou as ambulâncias."

A identidade do atirador não foi divulgada. Seu corpo, caído na calçada, foi um dos sete corpos encontrados no shopping quando mais policiais chegaram. Entre os feridos levados para hospitais próximos, "três estão passando por cirurgia de emergência e quatro" estão estáveis, segundo o chefe dos bombeiros.

Uma das vítimas tem 5 anos, disse um funcionário do hospital à emissora NBC News. O governador do Texas, Greg Abbott, chamou o tiroteio em massa de "uma tragédia indescritível".

O presidente Joe Biden "foi informado sobre o tiroteio", disse um funcionário da Casa Branca a repórteres.

TV mostra atirador saindo de carro

Imagens transmitidas pela emissora CNN mostraram o atirador saindo de um automóvel prateado no estacionamento do shopping.

As autoridades inicialmente pensaram que poderia haver um segundo atirador, informou a CNN. Mas a polícia vasculhou as lojas do shopping e Harvey disse mais tarde que a polícia acredita que o homem, que a CNN relatou estar usando equipamento tático, "agiu sozinho".

Janet St. James, porta-voz da Medical City Healthcare, que administra vários centros de trauma no norte do Texas, disse que recebeu oito pacientes baleados com idades entre cinco e 61 anos, informou a NBC News.

Com mais armas de fogo do que pessoas, os Estados Unidos têm a maior taxa de mortes por armas de fogo de qualquer país desenvolvido: 49 mil em 2021, contra 45 mil no ano anterior.

Este ano já ocorreram no país mais de 195 tiroteios em massa – definidos como aqueles em que há quatro ou mais pessoas feridas ou mortas em um evento –, de acordo com a organização Gun Violence Archive.

md (AFP, AP)

