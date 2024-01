Atirador deixa vários feridos em escola em Iowa, nos EUA

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 04/01/2024 - 17:31 Para compartilhar:

Ataque a tiros ocorre no primeiro dia de aula após recesso de fim de ano. Segundo a imprensa, suspeito se matou após fazer "múltiplas vítimas". É o terceiro incidente do tipo no país em 2024.Um atirador abriu fogo nesta quinta-feira (04/01) em uma escola na cidade de Perry, no estado americano de Iowa, deixando várias pessoas feridas no primeiro dia de aulas após as férias de fim de ano.

Tiros foram disparados na Perry High School pouco depois das 7h30, no horário local, provocando "múltiplas vítimas", informou o xerife do condado de Dallas, Adam Infante. A extensão dos danos e o número de feridos ainda estão sendo determinados.

Após a coletiva de imprensa do xerife, as emissoras CNN e NBC relataram que atirador havia morrido de um ferimento a bala provocado por ele próprio. A polícia afirmou que o suspeito teria sido identificado, mas não forneceu maiores detalhes.

Agentes do FBI e da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Unidos estavam no local, e a Procuradoria-Geral do país foi notificada.

Perry é uma pequena cidade de 7,9 mil habitantes a 64 quilômetros da capital do estado, Des Moines. O incidente ocorreu no que deveria ter sido o primeiro dia de aulas do segundo semestre letivo, segundo o calendário escolar do distrito.

Poucos alunos estavam no local, uma vez que as aulas ainda não tinham começado, disse o xerife, acrescentando que isso pode ter contribuído para reduzir o número de vítimas. Uma fonte da polícia ouvida pela agência Associated Press relatou que uma das vítimas seria um dos administradores da escola.

Violência armada em alta nos EUA

A violência armada se torna cada vez mais corriqueira nos EUA, país onde há mais armas de fogo do que habitantes e onde as tentativas de diminuir o acesso a esses armamentos enfrentam forte resistência política.

Somente neste ano já houve três incidentes desse tipo, segundo a ONG Arquivo da Violência Armada – uma entidade que define massacres armados como sendo incidentes com quatro ou mais vítimas mortas ou feridas. O ano de 2023 terminou com 658 desses casos.

Em menos de duas semanas, Iowa será o primeiro estado a realizar uma votação para a indicação de um nome do Partido Republicano para concorrer à presidência da República nas eleições deste ano.

A questão das armas de fogo deverá ser um dos grandes temas a serem debatidos durante a campanha eleitoral, embora não se espere grandes avanços em termos de legislação.

Desde julho de 2021, Iowa não exige licença para quem comprar pistolas ou portar armas de fogo em local público, embora exija uma verificação dos antecedentes de quem adquirir armamentos.

rc (AP, AFP)

