Atirador deixa mortos em Universidade de Praga

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 21/12/2023 - 13:31 Para compartilhar:

A polícia da República Tcheca disse ter eliminado um atirador que matou um número ainda indeterminado de pessoas nesta quinta-feira, 21, em um edifício de uma universidade na capital do país, Praga.

“Com base nas informações iniciais que temos, podemos confirmar que há mortos e feridos no local”, informou a polícia através da rede social X, sem fornecer detalhes sobre as circunstâncias do incidente. Pouco depois, as autoridades disseram que o atirador havia sido “eliminado”. A informação foi confirmada pelo Ministério do Interior.

Após relatos de tiros, policiais foram enviados para o local, na praça Jan Palach. A Faculdade de Filosofia da Universidade Charles e a Academia de Artes, Arquitetura e Design estão localizadas nessa região.

A Universidade Charles enviou email a seus funcionários pedindo para que todos permanecessem onde estavam e trancassem as portas. “Fiquem onde estão, não saiam para lugar nenhum. Se estiverem nos escritórios, tranquem, coloquem móveis em frente das portas e desliguem as luzes”, dizia o email aos funcionários da faculdade de filosofia

Mais informações em instantes

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias