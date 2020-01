‘Atingimos o fundo do poço’, diz Gattuso sobre fase do Napoli

ROMA, 20 JAN (ANSA) – O técnico Gennaro Gattuso, do Napoli, perdeu mais um jogo no comando do clube. Em um desabafo após a derrota por 2 a 0 contra a Fiorentina, o ex-jogador disse que sua equipe está no “fundo do poço”.

O Napoli somou sua quarta derrota nos últimos cinco jogos, sendo esta a terceira seguida. Com 24 pontos, o clube ocupa apenas a 11ª colocação e se distanciou ainda mais do G6 da Série A.

“Precisamos pedir desculpas aos torcedores e a cidade. Foi uma atuação vergonhosa. Não era possível nos assistir. Atingimos o fundo do poço e precisamos entender em que direção estamos indo.

Somos um time sem alma”, afirmou Gattuso em entrevista à plataforma de streaming “DAZN”.

O comandante de 42 anos ainda assumiu a responsabilidade da derrota, mas destacou que ficou “desapontado” com a atuação do Napoli. Gattuso chegou ao Napoli para substituir Carlo Ancelotti, mas em seis jogos no comando do time azzurro, somou duas vitórias – uma delas na Copa da Itália – e quatro derrotas. A falta de evolução da equipe, principalmente a dificuldade em fazer gols, faz o ex-meia ser questionado pela torcida.

Além do desempenho ruim em campo, Gattuso precisa lidar com o péssimo clima no vestiário do Napoli, que se deteriorou após o desgaste da relação dos jogadores com a diretoria napolitana. O atrito teria resultado na demissão de Ancelotti.

O Napoli voltará aos gramados amanhã (21), no San Paolo, diante da embalada Lazio, pelas quartas de final da Copa da Itália. O próximo compromisso do clube azzurro na Série A vai ser contra a líder Juventus, no domingo (26).(ANSA)