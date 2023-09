Átila Abreu ultrapassa Rubinho e vence corrida 2 da Stock Car no Velopark

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2023 - 14:16 Compartilhe

Átila Abreu venceu a segunda prova da oitava etapa da Stock Car. O piloto da Pole Motorsport protagonizou grande disputa no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), neste domingo, dia 17. Foi a 18ª vitória na carreira do piloto, e a segunda neste ano. Ricardo Zonta (RCM) e Rubens Barrichello (Mobil Full Time) fecharam o pódio. O vitória quase escapou de Átila na última volta. Zonta conseguiu se aproximar do rival e os dois disputaram o primeiro lugar até a última reta, quando Átila conseguiu distanciar-se e confirmar a vitória.

Antes mesmo da prova iniciar, Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, confirmou a liderança do campeonato. O piloto venceu a corrida 1 e dependia do desempenho do até então líder, Daniel Serra na segunda prova. Porém, um problema no carro tirou o piloto da Eurofarma da disputa. O veículo entrou em modo de segurança, abaixou a temperatura e ficou sem bateria para dar a partida novamente.

Logo depois da prova iniciar, o safety car foi acionado. Bruno Baptista teve problemas após a largada e parou o carro no meio da pista. Muito chateado, o piloto da RCM, que já havia deixado a primeira prova, também saiu da segunda. Faltando 21 minutos para o fim da prova, o safety car permanecia na pista e ganhou mais uma razão para continuar. Felipe Massa também parou com problemas no carro da Lubrax Podium. A relargada foi logo em seguida, faltando 20 minutos para a última volta.

Neste ponto, Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) defendia a liderança contra Rubens Barrichello (Mobil Full Time) e, mais atrás, Ricardo Maurício (Eurofarma). Logo que a janela dos boxes abriu, Rubinho fez a parada para tentar tirar a diferença de Foresti posteriormente. Casagrande repetiu a estratégia da primeira corrida e foi um dos primeiros a parar.

A parade de Foresti comprometeu o restante da corrida. O piloto acelerou para deixar o box com o pneu solto e perdeu tempo para voltar à pista. Por outro lado, Átila Abreu (Pole Motorsport), vencedor da corrida 2 na última etapa, em Goiânia, teve boa estratégia e conseguiu deixar Rubinho para trás na saída dos boxes.

Enquanto Átila Abreu distanciava-se, Rubinho perdeu a segunda posição para Ricardo Zonta (RCM). Mais atrás, Ricardo Maurício tentava defender a quarta posição. Gianluca Petecof ganhou a posição de Ricardinho e teve o seu melhor final de semana na temporada. Ele já havia ficado em terceiro na corrida 1. Rubens Barrichello até tentou perseguir Zonta e Átila, mas distanciou-se e acabou em terceiro. Ainda assim, o piloto da RCM conquistou pontos importantes para eventual disputa de título.

Classificação da corrida 2:

1. Átila Abreu

2. Ricardo Zonta

3. Rubens Barrichello

4. Gianluca Petecof

5. Guilherme Salas

6. Ricardo Maurício

7. Gabriel Casagrande

8. Nelsinho Piquet

9. Felipe Fraga





10. Rodrigo Baptista

11. Cacá Bueno

12. Júlio Campos

13. Denis Navarro

14. Enzo Elias

15. Felipe Baptista

16. César Ramos

17. Rafael Suzuki

18. Sérgio Jimenez

19. Thiago Camilo

20. Lucas Kohl

21. Lucas Foresti





22. Marcos Gomes

23. Gaetano Di Mauro

24. Tony Kanaan

25. Allam Khodair

26. Dudu Barrichello

27. Felipe Massa

28. Bruno Baptista

29. Daniel Serra

