Athletico x Flamengo; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites Clubes se enfrentam neste domingo, às 16h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em momentos distintos no Brasileirão, Flamengo e Athletico se enfrentam neste domingo, às 16h na Arena da Baixada, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro, vindo de duas vitórias consecutivas, mira a liderança da tabela, enquanto o Furacão, sem vencer há três jogos, quer ficar na parte de cima da classificação. O confronto terá transmissão em Tempo Real do site do LANCE!.

No Flamengo, o técnico Rogério Ceni terá que fazer mudanças em relação ao time que venceu o Palmeiras por conta da suspensão de Bruno Henrique e da lesão de Rodrigo Caio. Paulo Autuori, por sua vez, conta com os retornos do lateral-esquerdo Abner e do meia-atacante Nikão, que devem ser titulares.

> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!

O Flamengo tem 55 pontos e, com uma rodada a menos – enfrentará o Grêmio pela 23ª rodada no próximo dia 28 – está na briga pelo título do Brasileirão com o Internacional, São Paulo, Atlético-MG, Palmeiras e Grêmio. Já o Athletico, com 39 pontos, está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas ainda está ameaçada pelo rebaixamento; o Vasco, primeira equipe no Z4, tem 32.

Confira mais informações da partida entre Athletico e Flamengo:

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data-hora: 24 de janeiro de 2021, às 16h

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza(RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde ver: TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

ATHLETICO (Técnico: Paulo Autuori)

Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard (Alvarado), Christian, Fernando Canesin e Carlos Eduardo; Nikão e Kayzer.



Lesionados: Ninguém.

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Paulo Autuori, Khellven, Jonathan, Zé Ivaldo, Erick, Jaime Alvarado, Richard e Léo Cittadini

FLAMENGO (Técnico; Rogério Ceni)

Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Willian Arão (Natan) e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Vitinho e Gabigol.

Lesionados: Diego Alves, Rodrigo Caio e Thiago Maia

Suspensos: Bruno Henrique e Renê

Pendurados: João Gomes, Rogério Ceni, João Lucas e Gabriel

PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% dos votos foram no empate, 15% na vitória do Athletico e os demais 15% no triunfo do Flamengo em Curitiba.

