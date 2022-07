Athletico vira no fim contra o Bahia e garante classificação às quartas da Copa do Brasil Furacão tomou um susto no início, mas manteve ímpeto para dar a volta no resultado e confirmar a passagem para a próxima fase da competição

Nesta terça-feira, o Athletico Paranaense recebeu o Bahia, na Arena da Baixada, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer por 2 a 1 em Salvador, o Furacão viu o Tricolor Baiano abrir o placar aos quatro minutos, com Davó. Após primeiro tempo ruim, no entanto, o time treinado por Felipão deu a volta por cima e virou com gols de Erick e Rômulo, confirmando vaga nas quartas de final do torneio.

O Athletico espera o sorteio da CBF e volta para campo no próximo sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, na Arena da Baixada. O Bahia enfrenta o Guarani, em Campinas, pela Série B, às 18h30.

BAHIA NA FRENTE!

Logo aos quatro minutos de jogo, o Bahia abriu o placar. Após escanteio cobrado por Patrick de Lucca, Davó acertou um lindo calcanhar e marcou um golaço para os visitantes. Logo depois, Hugo Moura perdeu a bola para Davó, o atacante cruzou e Gabriel Xavier testou rente ao travessão. Em seguida, o Tricolor de Aço voltou ao ataque, desta vez em contragolpe puxado por Davó. O atacante driblou a marcação, invadiu a área e bateu em cima do goleiro Bento.

VIROU!

Logo na volta do intervalo, o Bahia continuou com bom poder de ataque e quase marcou em chute cruzado de Matheus Bahia. Aos poucos o Athletico foi chegando ao ataque teve boas com Pablo e Cuello. Aos 32′, Terans bateu escanteio, Erick desviou com o pé e a bola entrou no canto esquerdo de Danilo Fernandes, empatando o confronto. No contra-ataque, Cuello encontrou Terans, que entrou na área, rolou e Rômulo empurrou para as redes.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Athletico Paranaense x Bahia

Local: Arena da Baixada, Curitiba-PR

​Data/horário: 12/07/2022 – 20h30 (de Brasília)

​Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (Fifa-RJ)

Cartões amarelos: Gabriel Xavier, Vitor Jacaré (Bahia), Pablo (Athletico)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Davó (4’/1T) (0-1), Erick (34’/2T) (1-1), Rômulo (48’/2T) (2-1)

​

Athletico Paranaense – Técnico: Felipão

Bento; Khellven, Pedro Henrique (Matheus Felipe – intervalo), Nico Hernández e Abner (Pedrinho 34’/2T); Hugo Moura, Erick e David Terans; Pedro Rocha (Cuello – intervalo), Canobbio (Rômulo 17’/2T) e Pablo (Matheus Fernandes 42’/2T).

Bahia – Técnico: Enderson Moreira

​Danilo Fernandes; André (Douglas Borel 15’/2T), Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Gabriel Xavier (Zé Vitor 28’/2T), Mugni e Daniel (Rodallega 36’/2T); Raí (Vitor Jacaré 15’/2T) e Davó (Marcelo Rayan 28’/2T).