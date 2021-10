Athletico vence Peñarol e está na final da Sul-Americana

O Athletico Paranaense venceu o uruguaio Peñarol por 2 a 0, nesta quinta-feira, e com este resultado se classificou para a final Copa Sul-Americana, enfrentando o Red Bull Bragantino que na véspera derrotou o paraguaio Libertad (3 a 1, depois do 2 a 0 no jogo de ida).

Na partida disputada na Arena da Baixada (Curitiba-PR), os gols do Furacão foram marcados pelo meia Nikão (no minuto 24) e o atacante Pedro Rocha (80).

Com este resultado, a equipe do Paraná chegou ao placar agregado de 4 a 1, após a vitória por 2 a 1 em Montevidéu na semana passada.

Este será mais um torneio do continente que terá uma final entre dois times do Brasil, depois que o Flamengo e o Palmeiras avançaram para a decisão da Copa Libertadores, mostrando a força do futebol do país nesta temporada.

O jogo único da final da Sul-Americana será no dia 20 de novembro (sábado), em Montevidéu (capital do Uruguai), e no qual o Athletico terá a oportunidade de se sagrar mais uma vez campeão da competição, depois do título conquistado em 2018. Já o Bragantino vai disputar seu primeiro título internacional.

