Athletico vê distância para o líder do Brasileirão aumentar Agora, o Furacão caiu para a quarta colocação e está cinco pontos atrás do Palmeiras

Se o Athletico chegou a assumir a liderança do Brasileirão nas primeiras rodadas, agora a situação na Arena da Baixada é diferente, já que a distância para o líder Palmeiras aumentou.

Se até algumas rodadas o Furacão estava colado no Alviverde, agora estão separados por cinco pontos.

Desempenho em casa



Além de perder um pouco de contato com o Palmeiras, o Athletico também conheceu o segundo empate dentro de casa com o 2 a 2 diante do Bragantino.

Agora, a equipe de Antônio Oliveira apresenta um desempenho de três vitórias e dois empates

