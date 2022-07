Athletico-PR x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão As equipes se enfrentam neste domingo (31), às 16h, pelo Brasileirão







O Athletico-PR e o São Paulo se enfrentam neste domingo (31), às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá na Arena da Baixada, em Curitiba. O Furacão tenta se aproximar mais ainda dos primeiros colocados, enquanto o Tricolor busca se livrar da sequência de empates que acompanha o time na competição.

Galeria

> ATUAÇÕES: Luciano marca, Galoppo estreia bem, e Thiago Couto tem redenção em vitória do São Paulo



Tabela

> Veja tabela do Campeonato Brasileiro

Com o apoio da torcida, Felipão deve optar por uma escalação mais alternativa do lado do Athletico-PR. Tudo isso porque a equipe se prepara para enfrentar o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida válida pelo continental acontece na quinta-feira (4). O técnico do Furacão afirmou que iria por este caminho em falas recentes.

– Eu vou pensar muito no Estudiantes. São Paulo é Brasileiro e já temos 31 pontos, uma situação de respirar bem. Mas eu tenho que pensar que eu já coloquei Fernandinho, há pouco tempo no grupo, e Thiago Heleno, que não vinham jogando, em dois jogos seguidos. Esses dois podem pegar a malinha deles e ficar em casa dormindo. Tem cartão do Terans. E tem mais dois ou três, no mínimo, que vem jogando há uns 15 jogos seguidos. Então vou ter que pensar dessa forma – disse Felipão.

Mesmo que o São Paulo enfrente um cenário parecido, por conta do calendário, o Brasileirão acaba tendo um outro valor. A equipe de Rogério Ceni, até o momento, ocupa a décima colocação, com 26 pontos somados. Porém, como dito antes, vem de uma sequência de quatro empates na competição. Nesta temporada, em todas as rodadas até agora, somou cinco vitórias, três derrotas e onze empates – número que chama atenção.

Ceni também poderá contar com três novidades no Brasileiro: Giuliano Galoppo, Marcos Guilherme e o goleiro Felipe Alves estão disponíveis para atuar.

Em 65 encontros das equipes, o Tricolor paulista somou 23 vitórias contra 20 do Athletico-PR – sendo o mais recente na primeira rodada do Brasileiro, com a vitória de 4 a 0 para o São Paulo.

Veja mais informações sobre o jogo:



ATHLETICO-PR x SÃO PAULO



Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 31/7/2022, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rafael Traci (SC)

Onde assistir: Globo (para São Paulo, Pará, Ceará, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás), Tempo Real LANCE! e com parceria LANCE!/ VOZ DO ESPORTE

ATHLETICO-PR: Bento; Pedro Henrique, Nicolás Hernández, Matheus Felipe; Abner, Hugo Moura, Erick, Canobbio; Cuello, Pedrinho e Vitor Roque. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Desfalques: Pablo (edema na coxa), David Terans (suspenso)

Pendurados: Matheus Felipe, Pedro Henrique, Vitor Bueno, Matheus Fernandes, Nicolás Hernández, Felipão [técnico] e Bento

Suspenso: David Terans (3º Amarelo)

SÃO PAULO: Thiago Couto (Felipe Alves); Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Gabriel Neves, Pablo Maia, Igor Gomes e Marcos Guilherme; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques: Patrick (edema na região posterior da coxa esquerda), Alisson (dúvida, recuperação de entorse no joelho direito), Arboleda (cirurgia no tornozelo esquerdo), Luan (cirurgia no adutor esquerdo), Caio (cirurgia no joelho direito), Reinaldo (estiramento no

adutor direito), André Anderson (dores musculares).

Pendurados: Luizão, Luciano, Igor Vinícius, Pablo Maia, Reinaldo, Éder e André Anderson

Suspensos: –

E MAIS:

E MAIS: