Athletico-PR x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Equipes se enfrentam neste sábado, às 18h, na Arena da Baixada, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tricolor quer sair do Z4, enquanto Furacão busca se manter no G6

Athletico-PR e São Paulo se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (07), às 18h, na Arena da Baixada. O Tricolor é o 17º colocado da competição, com 12 pontos, enquanto o Furacão é o sexto colocado, com 23 pontos conquistados.

No Tricolor, o técnico Hernán Crespo poderá contar com a volta do zagueiro Arboleda, que se recuperou de uma contratura na coxa e treinou com o elenco nos últimos dias. Ele viajou ao Rio de Janeiro com a delegação para a partida contra o Vasco, mas não foi relacionado para o jogo de volta, na última quarta.

Em compensação, o Tricolor tem alguns desfalques importantes, como o atacante Rigoni, suspenso. Além dele, estão fora Eder, Luciano, Marquinhos, William e Diego Costa, lesionados, e Daniel Alves, com a seleção olímpica.

Já o Athletico quer fincar posição no G6 do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time pode poupar alguns jogadores pensando no duelo contra a LDU, pela Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (12). A equipe vem embalada pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o Atlético-GO.

O técnico António Oliveira terá o desfalque do volante Christian, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem deve entrar na vaga dele é Léo Cittadini.

ATHLETICO-PR X SÃO PAULO

Local: Arena da Baixada

Data e horário: 07 de agosto de 2021, às 18h

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde acompanhar: a partida não terá transmissão da TV. Acompanhe pelo Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

ATHLETICO-PR

Bento; Marcinho, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Nicolas; Richard, Léo Cittadini e Terans (Jadson); Nikão, Vitinho e Renato Kayzer. Técnico: António Oliveira.

Suspensos: Christian (3º Amarelo)

Pendurados: Thiago Heleno, Erick, Renato Kayzer, Matheus Babi, Nikão e Richard

Voltam de suspensão: Vitinho (3º Amarelo)

SÃO PAULO

Volpi; Bruno Alves (Arboleda), Miranda e Léo; Orejuela, Luan, Gabriel Sara, Benítez e Reinaldo (Welington); Vitor Bueno (Rojas) e Pablo. Técnico: Crespo.

Desfalques: William, Eder e Luciano (lesionados) e Daniel Alves (convocado para a seleção olímpica)

Suspensos: Rigoni (Vermelho Direto)

Pendurados: Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Reinaldo e Liziero

Voltam de suspensão: Welington e Benítez (Ambos pelo 3º Amarelo)

