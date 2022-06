Athletico-PR x Santos: veja prováveis escalações e onde acompanhar o jogo Time paranaense chega embalado para o duelo, enquanto o Peixe não ganha há três rodadas no Brasileirão. Bustos tem vários desfalques para o confronto na Arena da Baixada

Santos e Athletico-PR se enfrentam neste sábado, às 19h, na Arena da Baixada. O confronto é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.





O time do Paraná trocou de técnico recentemente, saiu Fábio Carille e entrou Felipão, e vive grande fase na temporada. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari venceu quatro jogos seguidos e ocupa a sexta colocação do Brasileirão, com 12 pontos conquistados.

O Santos, por sua vez, foi derrotado no clássico para o Palmeiras na última rodada, e alcançou a marca negativa de três jogos sem vencer na competição. O Peixe ocupa a nona colocação na tabela, com 11 pontos somados.

E MAIS:

Para o duelo, o técnico Fabián Bustos terá importantes desfalques. O volante Rodrigo Fernández e o lateral-direito Madson estão suspensos. O zagueiro Kaiky foi convocado para Seleção Sub-20 e também será desfalque. O atacante Marcos Leonardo foi outro convocado, mas o Peixe conseguiu a liberação pra o jogo deste sábado. Já o goleiro John não viajou após testar positivo para Covid-19.

No Athletico o grande desfalque é o atacante Canobbio. Ele se recupera de uma lesão no tornozelo e deve ser preservado.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X SANTOS

Data e hora: 04 de junho de 2022, às 19h

Local: Arena da Baixada (PR)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde assistir: No Tempo Real do Lance! e no Canal do Casimiro na Twitch

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Hernández e Abner; Hugo Moura, Christian e Terans; Cuello, Pedro Rocha e Pablo. Técnico: Luiz Felipe Scolari

SANTOS: João Paulo; Auro, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Vinícius Zanocelo; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos

E MAIS: