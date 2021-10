Athletico-PR x Fluminense: Onde assistir, desfalques e prováveis escalações da partida pelo Brasileiro Fluminense pode ter retorno de Egídio ou Marlon, além de John Kennedy e Jhon Arias; Athletico-PR entra em campo com time misto

Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Athletico-PR, às 16h, na Arena da Baixada. A partida, válida pela 27ª rodada do Brasileiro, pode ser decisiva para recuperar o Tricolor após três jogos sem vitórias e gols. Já o Furacão, mirando a Copa do Brasil, entra em campo com time reserva. O jogo será transmitido pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

Embora o duelo seja de extrema importância para o clube carioca, o Flu não poderá contar com força total. Após sofrer uma lesão no pé esquerdo, Fred está fora das próximas rodadas do Brasileiro. Gabriel Teixeira, que vem se recuperando de lesão na coxa esquerda, também não participa. Contudo, o técnico Marcão pode promover o retorno de Egídio, ou Marlon, John Kennedy e Jhon Arias aos gramados. Luccas Claro está de volta após cumprir suspensão, mas deve iniciar a partida no banco para dar lugar a David Braz.

O Athletico-PR, por sua vez, deve iniciar a partida com um time misto. Focado na próxima etapa da Copa do Brasil, na próxima semana, Alberto Valentim quer poupar alguns jogadores. No entanto, Santos e Thiago Heleno devem reforçar o grupo no domingo. Nicolas, Lucas Halter e Matheus Babi seguem no departamento médico e também não jogam neste domingo.

> Confira a classificação da Série A do Brasileiro

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR x FLUMINENSE

Data/Hora: 17/10/2021, às 16h

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Ricardo Junior (MG)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto (MG)

Onde assistir: TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

ATHLETICO-PR (Técnico: Alberto Valentim)

Santos; Thiago Heleno (Zé Ivaldo), Lucas Fasson e Nicolás Hernandez; Khellven, Richard (Erick), Christian e Pedrinho; Carlos Eduardo, Pedro Rocha e Bissoli.

Desfalques: Nikão (suspenso), Nicolas (lesão na coxa), Lucas Halter (lesão no pé esquerdo) e Matheus Babi (lesão no joelho direito).

Pendurados: Zé Ivaldo, Abner, Nicolas, Léo Cittadini, Terans e Renato Kayzer.

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Egídio (Marlon); André (Jhon Arias), Nonato e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e John Kennedy.

Desfalques: Hudson (lesão ligamentar), Ganso (recuperação de cirurgia no braço) e Fred (lesão no pé esquerdo).

Pendurados: Nino, Nonato e Danilo Barcelos.

E MAIS:





E MAIS:

Saiba mais