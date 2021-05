Athletico-PR x América-MG. Onde assistir, prováveis time e desfalques O Coelho volta à elite nacional e busca uma campanha para permanecer na Série A. Para o Furacão, a luta é estar em uma competição sul-americana em 2022

O América-MG volta a jogar a primeira divisão brasileira e sua reestreia na competição nacional será contra o Athletico-PR neste domingo, 30 de maio, às 18h15, na Arena da Baixada, em Curitiba.

A equipe mineira quer evitar um “bate e volta” na elite nacional, sendo promovido em um ano e rebaixado na temporada seguinte. Por isso, a equipe comandada por Lisca tem uma meta clara, de ficar na Série A em 2022.

Para o Furacão, o objetivo é mais ousado: se classificar para uma competição continental. Ou a Libertadores, ou a Copa Sul-Americana, torneio que venceu recentemente e busca o bicampeonato na atual edição.

O técnico António Oliveira tem o retorno do zagueiro Thiago Heleno e não contará apenas com Lucas Halter e Erick , ambos lesionados.

No Coelho, Lisca contará com força máxima e espera uma reação do grupo após a perda do título mineiro para o Atlético-MG, quando teve a chance de vencer, mas perdeu um pênalti cobrado pelo atacante Rodolfo.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATHLETICO-PR X AMÉRICA-MG

Data:30 de maio de 2021

Horário: 18h15 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Itatiaia FM e Super FM

ATHLETICO-PR (Técnico: Antônio Oliveira)

Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Jadson; Vitinho, Nikão e Renato Kayzer.

Desfalques: Lucas Halter e Erick (lesionados)

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e Marlon; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Rodolfo e Felipe Azevedo.

Desfalques: sem desfalques

