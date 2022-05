Athletico-PR visita o Cuiabá pela manutenção do bom momento com Felipão

Após conquistar a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Athletico-PR, de Luiz Felipe Scolari, tenta engrenar no Brasileirão diante do Cuiabá, em jogo marcado para este domingo, às 18h, na Arena Pantanal, pela oitava rodada.

O time paranaense vem de vitória para cima do Avaí por 2 a 1 e se afastou da zona de rebaixamento – tem nove pontos e busca se aproximar do G-4. O Athletico viajou para o Mato Grosso bem confiante após a goleada de 5 a 1 em cima do Caracas (VEN) pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores.





Já o Cuiabá está há quatro jogos sem vencer no Brasileirão e também terá que superar a eliminação na Sul-Americana. A equipe tem oito pontos, próxima das últimas posições. No último jogo, ficou no 1 a 1 com o Internacional.

Enquanto não define o nome do seu novo comandante após a demissão de Pintado, o Cuiabá seguirá com Luiz Fernando Iubel como técnico interino. E ele não terá dois jogadores para este confronto: o lateral João Lucas e o meia Rafael Gava, ambos suspensos. A dupla foi expulsa diante do Internacional.

Com isso, Daniel Guedes deverá ser escolhido para suprir o desfalque de João Lucas. Já Rafael Gava vinha sendo opção no banco de reservas. “A expectativa é que o torcedor esteja com a gente para buscarmos um bom resultado. Confiamos nos atletas. Nos sentimos muito confortáveis na Arena Pantanal, a nossa casa, ao lado do nosso torcedor. Contamos com o apoio do início ao fim”, falou o treinador.

Com a confiança em alta, o técnico Felipão deverá colocar em campo força máxima para confirmar a boa fase. Ele não terá apenas o meia Hugo Moura, suspenso. Os demais estão lesionados, dentre eles, Thiago Heleno, Marcelo Cirino e Vitinho.

Existe uma dúvida ainda em cima do atacante Canobbio, que deixou o campo contra o Caracas reclamando de dores por causa de uma pancada sofrida, assim como Marlos, que passará por exames para saber o grau da lesão.

“Vamos pegando um pouco de qualidade, daquilo que o Athletico sempre foi. Aquela pegada, aquela disciplina tática. Eles pegando essa sequência, a gente vai mantendo. Trocando apenas por lesão, por cartões. Acredito que dar sequência para os jogadores é o melhor neste momento”, aposta Felipão.