Athletico-PR vence Red Bull Bragantino e abre vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil

31/07/2024

O Athletico-PR fez jus ao fator casa para abrir vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil em busca da classificação. Nesta quarta-feira, o time paranaense recebeu e venceu o Red Bull Bragantino, pelo placar de 2 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba. Zapelli e Christian, ambos no primeiro tempo, marcaram o gol do duelo dos dois times que são “velhos conhecidos” já que decidiram até uma final de Copa Sul-Americana em 2021.

Agora, as duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, desta vez no interior de São Paulo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 19h. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Athletico-PR poderá perder por até um gol de diferença que assim mesmo estará classificado. O Red Bull Bragantino só avança de forma direta se vencer por três gols de diferença. Se for por dois, a decisão da vaga irá para os pênaltis.

O primeiro tempo foi para lá de movimentado na Ligga Arena, com os dois times fazendo pressão e criando boas oportunidades nos primeiros minutos. Mas, foi o Athletico-PR que conseguiu abrir vantagem. Aos 20 minutos, Cuello avançou pela direita e cruzou na medida para Zapelli, que completou de peito para o fundo da rede.

Pouco depois, o Athletico-PR fez o segundo gol. Aos 27, em mais uma bola alçada na área, Esquivel cruzou e Christian completou de cabeça. O Red Bull Bragantino tentou reagir, mas viu os donos da casa quase marcarem mais um antes do final do primeiro tempo.

Aos 44 minutos, depois de mais um cruzamento na área, Nathan Mendes empurrou Mastrini dentro da área e após analisar as imagens do VAR, o árbitro marcou pênalti. Mastriani, porém, foi para a cobrança e acabou escorregando. Ele tocou com os dois pés na bola, que até entrou, mas o gol foi invalidado. Por isso, o duelo foi para o intervalo com o placar de 2 a 0.

Na volta para o segundo tempo, a intensidade da partida caiu bastante. Mas, mesmo assim, o Red Bull Bragantino fez de tudo para pelo menos descontar. Aos oito minutos, Lucas Evangelista bateu cruzado e Léo Linck fez grande defesa. A resposta do Athletico-PR veio aos 18 com um chute rasteiro de Cuello que saiu tirando tinta da trave.

Nos minutos finais, o Red Bull Bragantino continuou em cima, mas não conseguiu fazer o gol de honra. Aos 39, Jhon Jhon pegou um rebote, mas acabou chutando por cima de Gabriel, mesmo de frente para o gol. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória por 2 a 0 do Athletico-PR.