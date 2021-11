Athletico-PR vence o RB Bragantino fora de casa e vantagem do Z-4

Em pleno estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A,o Athletico-PR venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2 a 0. Os dois gols aconteceram no segundo tempo. Primeiro em cobrança de falta de Marcinho, aos 14 minutos. No fim do jogo, em contra-ataque, o Furacão matou o jogo com Pedro Rocha, após assistência de Nikão.

CALENDÁRIO

Na próxima rodada, o Athletico-PR recebe o Ceará, na Arena da Baixada, às 18h30. Já o Red Bull Bragantino visita o Santos, na Vila Belmiro, às 19h00. Ambos os jogos serão realizados no dia 10 de novembro.

A partida

COMEÇO INTENSO DAS DUAS EQUIPES

O jogo começou muito intenso em Bragança Paulista. Com menos de dez minutos, cada equipe perdeu uma boa oportunidade de inaugurar o marcador. O Athletico-PR com Bissoli, que obrigou Cleiton a fazer ótima defesa. O Red Bull Bragantino também parou no goleiro do Furacão. Helinho finalizou bem, mas Santos conseguiu evitar o possível gol do Massa Bruta.

JOGO CAI DE RENDIMENTO

Com o passar do tempo, as chances foram diminuindo e a partida foi caindo de rendimento. Para piorar, o jogo foi ficando picado por conta do excesso de faltas das duas equipes no estádio Nabi Abi Chedid.

NO FIM DA ETAPA INICIAL, QUASE GOL DO RB BRAGANTINO

É fato que grande parte do primeiro tempo foi de uma partida muito amarrada e de poucas oportunidades de gol. No finzinho, o Massa Bruta foi para cima atrás de surpreender antes de chegar o intervalo., mas Cuello parou no goleiro Santos.

SEGUNDO TEMPO

ETAPA COPLEMENTAR COMEÇA BEM TRUNCADA

Os dois times voltaram para etapa complementar com o mesmo espírito do que foi boa parte do primeiro tempo do jogo em Bragança Paulista: mais brigando pela posse de bola do que jogando e sem oportunidades de gol criadas.

FURACÃO ABRE O PLACAR

Se no toque de bola estava muito difícil, a esperança era que alguém pudesse marcar na bola parada, e o Athletico-PR conseguiu. Aos 14 minutos, o lateral Marcinho bateu falta, o goleiro Cleiton não conseguiu fazer a defesa e bola foi para o fundo do gol: 1 a 0 Furacão.

RB BRAGANTINO SE LANÇA AO ATAQUE, ATHLETICO-PR SE SEGURA NO ATAQUE

Após o gol, o Massa Bruta foi com tudo para o ataque em busca do empate. Mas tinha muita dificuldade para furar a defesa do Athletico-PR, que não dava oportunidades para o Red Bull Bragantino marcar. Quando acontecia do time de Bragança finalizar, o goleiro Santos tratava de salvar o clube paranaense.

NO CONTRA-ATAQUE, ATHLETICO-PR MATA O JOGO

A pressão do Red Bull Bragantino era muito forte, mas na base do contra-ataque o Athletico-PR conseguiu marcar o gol e matar o jogo. Aos 45, Nikão colocou Pedro Rocha na cara do gol. O atacante só tirou do goleiro Cleiton para fazer: 2 a 0. O Furacão ainda poderia ter ampliado ainda mais o placar nos acréscimos, mas Nikão parou duas vezes no goleiro Cleiton, que evitou que o placar fosse ainda mais dilatado.

