Athletico-PR vence o Bolívar, mas é eliminado da Copa LIbertadores nos pênaltis

Athletico Paranaense's forward Vitor Roque (L) and Bolivar's defender Jairo Quinteros fight for the ball during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Brazil's Athletico Paranaense and Bolivia's Bolivar at Ligga Arena in Curitiba, Brazil, on August 8, 2023. (Photo by Albari Rosa / AFP)