Athletico-PR vence Estudiantes na Argentina e vai às semis da Libertadores

O Athletico Paranaense se classificou para as semifinais da Copa Libertadores ao vencer nesta quinta-feira o Estudiantes de La Plata por 1 a 0 no estádio Ciudad de La Plata (a 50 km de Buenos Aires).

O gol da vitória do ‘Furacão’ foi marcado pelo jovem Vitor Roque aos 50 minutos do segundo tempo.

O empate sem gols em Curitiba na semana passada tinha deixado o confronto aberto, com o Estudiantes tendo a vantagem de decidir em casa. Nesse cenário, o time argentino foi para cima em busca da classificação, embora tenha mostrado limitações.

No segundo tempo, o time da casa chegou ao gol com Leandro Díaz aproveitando rebote em bola na trave, mas a arbitragem de campo, auxiliada pelo VAR, anulou a jogada marcando impedimento ao considerar que o zagueiro Jorge Morel, que estava à frente do goleiro Bento, interferiu no lance.

Nos acréscimos, quando o duelo se encaminhava para uma decisão por pênaltis, o ‘Furacão’ saiu rápido em um contra-ataque após um escanteio contra. O uruguaio Terans lançou Vitinho, que caiu pela esquerda e cruzou na área para Vitor Roque dividir com o goleiro Andújar e mandar a bola de cabeça para o gol.

Assim, o Athletico será o adversário do Palmeiras nas semifinais da Libertadores e o Brasil garante pelo menos um representante na final do torneio, enquanto na outra chave o Flamengo encara o Vélez Sarsfield, da Argentina.

— Ficha técnica:

Copa Libertadores 2022 – Quartas de Final – Jogo de Volta

Estudiantes de La Plata – Athletico Paranaense 0 – 1

Estádio: Ciudad de La Plata (La Plata)

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Gol:

Athletico Paranaense: Vitor Roque

Cartões Amarelos:

Estudiantes: Andújar, Zuqui, Godoy, Castro

Atlético Paranaense: Pedro Henrique, Pablo, Canobbio, Alex Santana

Escalações:

Estudiantes: Mariano Andújar – Agustín Rogel, Luciano Lollo, Jorge Morel – Leonardo Godoy (Mauro Boselli), Fernando Zuqui, Jorge Rodriguez (Nehuén Paz), Emmanuel Mas – Manuel Castro, Leandro Diaz (Mauro Méndez), Pablo Piatti (Benjamín Rollheiser). Técnico: Ricardo Zielinski.

Atlético Paranaense: Bento – Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner Vinicius – Agustín Canobbio (Vitor Roque), Fernandinho (Erick), Alex Santana (Terans), Hugo Moura, Tomás Cuello (Vitinho) – Pablo (Rômulo). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

