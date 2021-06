Athletico-PR vai à semifinal do Paranaense empatando com o Paraná Rubro-Negro chegou a ser superior na etapa inicial, porém o Tricolor da Vila encerrou melhor o confronto apesar da igualdade no placar

Jogando na Arena da Baixada e com a vantagem do 2 a 0 no primeiro encontro, o Athletico-PR ratificou sua classificação para a semifinal do Campeonato Paranaense empatando sem gols diante do Paraná nesta quarta-feira (16).

DEMOROU A ESQUENTAR

Talvez contagiados pela baixa temperatura na capital paranaense e com direito a um vento gelado que se abatia na Arena, as duas equipes demonstravam uma tímida produção ofensiva que agradava muito mais ao Furacão e sua confortável vantagem pensando na classificação.

Porém, depois de um chute fraco dado para Gustavo França onde o arqueiro Bento apenas encaixou, o time da casa começou a crescer no compromisso e levar bastante perigo a meta paranista em uma incrível sequência de chances desperdiçadas. Nesse período, a trave (em cabeçada de Felipe Aguilar), a boa defesa de Bruno Grassi no chute perigoso de Renato Kayzer além de erros na

pontaria em cobrança de falta de Jadson e a cabeçada também dada por Kayzer.

ALTOS E BAIXOS

Depois dos anfitriões terem acabado a etapa inicial em ritmo de absoluta pressão, o Paraná tentou dar o troco no recomeço da partida, mas acabou pecando em sua principal jogada quando Gustavinho foi rápido para abrir espaço na linha de fundo e cruzou bola onde ninguém apareceu na conclusão.

Mesmo em meio a diversas alterações, o confronto não conseguia manter a regularidade no sentido de estabelecer uma sequência de numerosas oportunidades de gol onde o time paranista, até mesmo pela necessidade de buscar o marcador, parecia a equipe que chegava na reta final mais concentrada e apta a levar perigo.

ASSUNTO ENCERRADO

Apesar da superioridade nos minutos finais do compromisso onde chegou a levar perigo, principalmente, em dois chutes dados por Gustavo França, o Tricolor não conseguiu a construção do placar necessário. Com isso, o apito final do árbitro Lucas Paulo Torezin ratificou o Athletico na semifinal do Campeonato Paranaense em busca do tetracampeonato.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​ATHLETICO-PR x PARANÁ

Local: Arena da Baixada em Curitiba (PR)

Data e hora: 16/06/2021 – 15h20 (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Weber Felipe Silva e Iremar de Oliveira Girotto

Cartões amarelos: Renato Kayzer, Pedro Henrique (ATH) / Bryan (PAR)

Cartões vermelhos: –

GOLS: –

ATHLETICO-PR (Técnico: António Oliveira)

Bento; Khellven, Aguilar, Zé Ivaldo e Nicolas (Márcio Azevedo, aos 14’/2°T); Alvarado (Vinicius Mingotti, aos 28’/2°T), Léo Cittadini, Fernando Canesin (Luan Patrick, aos 28’/2°T) e Jadson (Christian, aos 28’/2°T); Carlos Eduardo (Vitinho, aos 28’/2°T) e Renato Kayzer.

PARANÁ (Técnico: Maurílio Silva)

Bruno Grassi; Paranhos, Micael (Léo Pettenon, aos 12’/2°T), Hurtado (Guilherme Lacerda, aos 24’/2°T) e Bryan; Moisés Gaúcho (Kriguer, aos 12’/2°T), Lucas Abreu (Pedro, aos 32’/2°T) e Gabriel Pires; Lucas Sene, Gustavinho (Ruan Pedro, aos 12’/2°T) e Gustavo França.

