Athletico-PR terá desfalques importantes em visita ao São Paulo pelo Brasileirão

Em situação delicada no Brasileirão, abrindo a zona de rebaixamento com apenas 34 pontos no ano de seu centenário, o Athletico-PR visita o São Paulo neste sábado com quatro desfalques importantes. Os experientes Fernandinho e Thiago Heleno não viajaram com a delegação para o embate agendado para 21 horas, no MorumBis, Nikão é baixa por questões contratuais e Cuello cumpre suspensão.

O volante e capitão ficou em Curitiba realizando aprimoramento físico, enquanto o zagueiro acusou dores musculares e acabou cortado de última hora. Com Kaique Rocha sob tensão por causa das cobranças da torcida, é possível que o time atue com uma defesa reserva. Gamarra deve começar o jogo da 33ª rodada, ainda sem saber quem será seu parceiro.

Nikão está emprestado pelo São Paulo e o clube teria de desembolsar uma multa milionária para utilizá-lo, o que foi descartado. Cuello recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota diante do Vitória, por 2 a 1, e cumpre suspensão.

Com o time remendado, o questionado técnico Lucho González fica mais ameaçado de perder o cargo. Torcedores estão tão descrentes que temem sofrer uma goleada no MorumBis.

VITÓRIA POR BOLINHA

O grupo promete reação e uma motivação extra seria buscar um triunfo para dedicar ao amado massagista Bolinha, que nesta sexta-feira oficializou sua aposentadoria após 30 anos dedicados ao clube.

“Foram anos de dedicação e muitas, muitas conquistas. Desde 1994, com uma pequena interrupção na pandemia, o clube contou com um verdadeiro craque no lado de fora dos gramados. Com um símbolo de entusiasmo e profissionalismo. Mas, na vida, tudo conduz a um fim. E mesmo a trajetória de Edmilson Aparecido Pinto como massagista do Furacão não pode ser eterna. O ilustre Bolinha está na história e nas melhores lembranças. Mas chegou a hora de se despedir do CAT Caju e do dia a dia de trabalho duro a favor do Rubro-Negro”, informou o Athletico-PR, agradecendo pelos serviços dedicados.

Bolinha, aos 65 anos, vai cuidar da saúde debilitada e curtir ao lado da família. “Chegou a hora, Bolinha! Mesmo distantes, estaremos juntos. Temos a certeza de que o Furacão continuará contando com seu apoio. Agora, como mais um torcedor rubro-negro. Não temos como agradecer à altura tudo o que fez por nós!

Saúde, vida e vitória. Sempre!”, homenageou o clube.

Com sua mochila nas mãos, o massagista deixou o CT do Caju aplaudido pelos funcionários nesta sexta-feira. Visivelmente emocionado com tamanho carinho, apenas acenou, tentando segurar as lágrimas.

“Me aposentando de vez. De vez. Hoje, devido a esse pico (de saúde), essa situação que passei, tive de ir ao hospital, fiquei quatro dias internados, tenho de fazer essa despedida. Estou levando vocês no meu coração. Não vai ter tempo de a gente se abraçar, mas na mente o abraço é imenso”, afirmou Bolinha, às lágrimas. “Vivi momentos de muitas felicidades, que serão lembrados em meu coração todos os dias.”