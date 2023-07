Athletico-PR recebe o Cruzeiro de olho no G-4 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 5:30 Compartilhe

Após duas vitórias consecutivas, o Athletico-PR busca ampliar a sequência positiva para entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 16 horas, recebe o Cruzeiro na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 17ª rodada. O time mineiro busca a reabilitação após dois jogos sem vencer.

Nas últimas rodadas, o Athletico venceu Bahia e Vasco, ambos por 2 a 0, chegando a 26 pontos, em quinto lugar. Quem fecha o G-4 é o Palmeiras, com 28, que só joga no domingo. Ponto positivo para o time paranaense é sua força dentro de casa. Em oito jogos no Brasileirão, venceu seis, empatou uma e perdeu uma.

Já o Cruzeiro não foi bem, mesmo contra adversários que lutam contra o rebaixamento. Empatou sem gols com o Coritiba e perdeu por 1 a 0 para o Goiás. O retrospecto como visitante, porém, é bom: em sete jogos, teve três vitórias, três empates e só uma derrota.

Além do Brasileirão, o Athletico também se preocupa com as oitavas de final da Libertadores. Por isso, o ainda técnico interino Wesley Carvalho mandará a campo um time misto. O lateral-direito Khellven e os volantes Erick e Fernandinho devem ser poupados. Entram Madson na lateral, Hugo Moura no meio-campo e o Cuello no ataque, deixando a formação com um trio ofensivo junto com Vitor Roque e Canobbio.

Outros desfalques são o zagueiro Zé Ivaldo, que cumpre suspensão, e o meia Christian, lesionado. Recém-contratados, o zagueiro Cacá e o meia Zapelli serão relacionados, mas iniciarão no banco. Thiago Heleno, que não jogará na Libertadores, atuará normalmente.

Wesley comentou sobre a mudança defensiva e ressaltou que todos os jogadores são considerados titulares. “Pode ser que no jogo contra o Cruzeiro eu utilize Thiago Heleno junto com Matheus. Já que o Zé levou o terceiro cartão. Meu time titular é o elenco. Os jogadores têm que estar preparados para começar jogando e também para ficar no banco e contribuir porque quem ganha são todos, coletivamente.”

No lado do Cruzeiro, a principal novidade pode ser o atacante Arthur Gomes, que está pronto para estrear, ainda mais com a ausência de Bruno Rodrigues, lesionado. Rafael Elias Papagaio e Stênio brigam por outra vaga no setor ofensivo.

A lista de desfalques ainda conta com Gilberto, suspenso, Neto Moura e Henrique Dourado, por opção técnica, e Lucas Oliveira, lesionado. Por outro lado, Matheus Pereira, recém-contratado, e Nikão, que não joga há dois meses, foram relacionados.

“Como mandante, não estamos conseguindo tirar proveito da nossa torcida fantástica. Temos que olhar para dentro e fazer muito mais. Temos que estar mais forte no duelo, mais presentes na área, ter mais energia. Agora teremos um duelo complicado fora de casa para recuperar os pontos perdidos”, afirmou.

