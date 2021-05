Athletico-PR recebe o Aucas e paga multa para confirmar vaga na Sul-Americana

Perto da classificação, o Athletico-PR entra em campo pela a sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, às 21h30, recebe o Aucas, do Equador, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Para avançar sem depender de ninguém, o time brasileiro precisa de ao menos um empate e por causa do horário vai pagar uma multa de R$ 100 mil.

O horário da partida, porém, ainda pode sofrer alteração, porque a Prefeitura de Curitiba decretou toque de recolher a partir das 21h. Para adiantar o horário, a Conmebol teria que adiantar também o outro jogo da chave, entre Melgar, do Peru, e Metropolitanos, da Venezuela.

Outra alternativa seria repetir o descumprimento da última semana, quando o Athletico recebeu o Melgar no mesmo horário e foi multado em R$ 100 mil. É o que deve acontecer, porque em cada jogo como mandante a cota é de US$ 350 mil perto de R$ 1,86 milhão.

Com quatro vitórias e uma derrota até agora, o Athletico lidera o Grupo D com 12 pontos. É seguido pelo Melgar, que ainda tem chances de avançar, com nove pontos. Aucas, com seis pontos, e Metropolitanos, com três, completam a tabela.

O técnico português António Oliveira tem algumas indefinições para montar o time. Certo mesmo é que não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, que cumpre suspensão após ter sido expulso. Com isso, deve ser substituído por Zé Ivaldo, mas Felipe Aguilar também é opção.

Duas dúvidas estão no meio-campo. O clube prepara uma despedida para o volante Lucho González, que pode ser titular e sair após alguns minutos ou entrar no fim da partida. Caso fique no banco, Christian começa a partida. Já o meia Jadson, titular no jogo passado, pode voltar para o banco para o retorno de Fernando Canesín.

O Aucas vem em recuperação na temporada com duas vitórias pela Sul-Americana e mais duas no Campeonato Equatoriano. O time, que foi prejudicado por surto de covid-19 recentemente, chega para o duelo eliminado. Com isso, o treinador argentino Héctor Bidoglio deve promover diversas mudanças ou até mesmo entrar com time completamente reserva.

