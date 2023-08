Athletico-PR recebe Bolívar para reverter vantagem nas oitavas da Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 7:00 Compartilhe

O Athletico-PR terá uma difícil missão nesta terça-feira para seguir vivo na Copa Libertadores da América. Às 21 hiras, o time recebe o Bolívar, da Bolívia, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pelo jogo de volta das oitavas de final, precisando reverter a derrota sofrida no primeiro encontro.

Na última semana, o Athletico foi derrotado pelo Bolívar por 3 a 1. Assim, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença, visando a disputa nos pênaltis. Para avançar no tempo normal, a vitória precisa ser a partir de três gols. Nas quartas de final, quem passar encara o vencedor de Internacional x River Plate. No primeiro jogo, vitória argentina por 2 a 1.

Após poupar os titulares no empate por 1 a 1 com o Santos, pelo Brasileirão, o técnico Wesley Carvalho voltará com o time principal. Diante do time paulista, a equipe entrou apenas com três nomes: Bento, Thiago Heleno e Fernandinho. Entretanto, há algumas disputas na escalação. Os zagueiros Zé Ivaldo e Cacá brigam por uma vaga, enquanto no meio-campo, Vidal e Bruno Zapelli são opções.

Wesley explicou que poupou os titulares com objetivo de ter bastante intensidade no jogo da Libertadores. “Nem todo planejamento bem feito te garante vencedor, mas ele é feito para você competir em alto nível. E é nisso que estamos preocupados. Eu não posso chegar no jogo de terça-feira cansado, sem ações de alta intensidade. Queremos gerar várias oportunidades de gol, a ideia é essa.”

Além da vitória diante do Athletico, o Bolívar ganhou ainda mais confiança pelo Campeonato Boliviano. Isso porque, no final de semana, goleou o Blooming por 6 a 1, com direito a três gols do brasileiro Bruno Sávio, que deve ser novamente titular. Sem desfalques, a base da escalação do confronto de ida deve ser mantida.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias