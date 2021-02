Athletico-PR promete mudanças para surpreender Corinthians em São Paulo

O técnico Paulo Autuori terá que promover alterações no Athletico-PR e até o meia Jadson, ex-corintiano, pode aparecer como titular diante do Corinthians, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Richard e o meia Léo Cittadini, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora do duelo contra os paulistas. Jaime Alvarado, Christian e Jadson brigam por duas vagas no meio-campo. “Todos têm condições de desempenhar as funções, mas vou aguardar um pouco mais para definir quem entra”, despistou Autuori.

Opção no banco de reservas na última rodada, contra o Internacional, o atacante Renato Kayzer deve retornar ao time. O lateral-direito Khellven cumpriu suspensão contra os gaúchos e foi relacionado, mas fica como opção do titular Jonathan.

As novidades na lista de relacionados são o zagueiro Luan Patrick, de 19 anos, e o volante Kawan, de 18 anos. Eles estavam com o time sub-20 na disputa do Campeonato Brasileiro da categoria, em que os paranaenses ficaram com o vice-título.

O duelo desta quarta-feira tomou caráter decisivo na busca por uma vaga na Copa Libertadores. O Athletico-PR é o 11º colocado, com 46 pontos, enquanto o Corinthians aparece na oitava posição, com 48 pontos conquistados.

Veja também