Athletico-PR pressiona Barcelona com propostas de outros clubes por Vitor Roque, diz jornal

Vitor Roque pode estar mudando de destino na Europa. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, da Espanha, Alexandre Matos, diretor do Athletico-PR, deu 24h para o Barcelona enviar a documentação confirmando a finalização da negociação entre os clubes para oficializar a venda do jogador. Por causa disso, de acordo com a publicação espanhola, PSG, Manchester United e Tottenham aguardam para tentar uma investida.

De acordo com o jornal espanhol, os times da Inglaterra estariam dispostos a sentar com a direção da equipe paranaense em Curitiba para formalizar uma oferta ainda maior do que o valor oferecido pelo time da Catalunha, que seria de 35 milhões de euros e mais 10 milhões em bônus por metas alcançadas.

Apesar de existir um pré-acordo entre Athletico-PR e Barcelona pela compra de Vitor Roque, a demora da direção do time espanhol em finalizar a parte de documentos da transação incomodou o time brasileiro. Por causa disso, os gigantes europeus seguem monitorando a situação do atacante.

De acordo com o Mundo Deportivo, Vitor Roque chegaria para o Barcelona no início de 2024. O acordo entre o clube espanhol e o Athletico-PR é para que o pagamento seja parcelado e, com isso, o atacante terminaria a temporada pelo time de Curitiba. Chegando apenas em janeiro na Espanha, Roque ajudaria a equipe da Catalunha na relação com o Fair Play financeiro da liga espanhola. Desde o começo da pandemia, o Barcelona sofre muito para manter as contas em ordem.

Vitor Roque é o grande nome do Athletico-PR na atual temporada. Em 30 jogos pela equipe em 2023, o atacante marcou 15 gols e deu seis assistências. Além das atuações pelo time, Roque foi um dos destaques do Brasil no Sul-Americano Sub-20, com seis gols na competição.

