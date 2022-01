Athletico-PR martela, mas fica no empate sem gols com o São Joseense pelo Estadual Resultado praticamente estacionou as duas equipes na tabela de classificação

Em confronto válido pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense, Athletico-PR e São Joseense mediram forças na Arena da Baixada, na noite deste sábado. Mesmo com melhor volume de jogo, o Furacão acabou parando no forte sistema defensivo do rival, fazendo com que o placar em Curitiba não sofresse alterações.

Com o resultado, a equipe comandada por James Freitas chegou aos 5 pontos, porém lhe deixando estacionada na 4ª colocação, enquanto o time treinado por Marcão, que segue sem triunfar no Estadual até o momento, acabou ficando na 9ª colocação agora com 2 pontos conquistados.

BOM INÍCIO POR PARTE DO ATHLETICO



Fazendo valer o fator casa, a equipe do Athletico, logo nos primeiros movimentos, tratou de ir para cima do São Joseense em busca de seu gol. Entretanto, mesmo aparecendo mais em seu campo de ataque, pouco ofereceu perigo ao goleiro André Luiz, já que o sistema defensivo do rival mostrava-se atento aos lances.

Na sequência, até meados dos 20, o Furacão ainda seguiu ditando o ritmo em campo. Entretanto, não muito diferente de como foi no começo, Pablo Siles, João Pedro e Rômulo, apesar de tentarem, não conseguiam balançar as redes.

SÃO JOSEENSE TENTA EQUILIBRAR ATÉ O FIM DO PRIMEIRO TEMPO

Percebendo as chegas com mais facilidade por parte do adversário, o time de São José dos Pinhais até arriscava-se em algumas jogadas. Sendo assim, em uma das melhores chances, respondendo na mesma moeda a finalização de João Pedro, Kalil obrigou o goleiro Anderson a fazer uma linda defesa, impedindo que o placar fosse aberto.

Já nos minutos finais, contando com os acréscimos, novamente a pontaria não ajudava os atletas. Mesmo com uma chance para cada lado, ambos os goleiros acabaram encerrando a primeira etapa sem sofrer gols.

MANDANTES SEGUIAM EM BUSCA DO PRIMEIRO GOL

Na volta para a etapa complementar, nenhum dos dois treinadores optou por modificações em seus respectivos esquemas táticos. Com isso, o Rubro-negro seguia na insistência de marcar, conseguindo chegar com perigo com um minuto no relógio, quando João Pedro fez o goleiro André Luiz trabalhar.

Com o passar do tempo, a defesa do São Joseense mostrava que não estava para brincadeira, impedindo os ataques promissores por parte do Athletico. Até que aos 15 minutos, o técnico James Freitas promoveu a primeira troca colocando Daniel Cruz no lugar de Jader dando mais velocidade.

EQUIPES VÃO PARA O TUDO OU NADA

Após a mudança, o panorama pouco mudou em campo. Com isso, desta vez ambos os treinadores resolveram recuar para seus suplentes, na expectativa de encontrar um gol na reta final de jogo.

Nos últimos momentos, contando com os 6 de acréscimos, foram poucos os lances de perigo tanto do Athletico, quanto do São Joseense, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no duelo frustrando os torcedores do Furacão que marcaram presença nas arquibancadas.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR x SÃO JOSEENSE

Data e horário: 29/01/2022, às 20h (de Brasília)

​Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Assistentes: Weber Felipe Silva e Leandro Polli Glucoski

Cartões Amarelos: Léo Alaba, 11’/2ºT; Daniel Cruz, 28’/2ºT

ATHLETICO-PR: Anderson; Julimar, Matheus Felipe (João Vialle, aos 26’/2ºT), Lucas Fasson e Pedrinho; Luan Patrick, Juninho e Jader (Daniel Cruz, aos 15’/2ºT); Pablo Siles (Reinaldo, aos 30’/2ºT), João Pedro (Davi Araújo, aos 27’/2ºT) e Rômulo (Jonathan, aos 27’/2ºT).

(Técnico: James Freitas)

SÃO JOSEENSE: André Luiz; Léo Alaba (Thiago Araújo, 40’/2ºT), Dirceu, Bruno Oliveira e Rael (Fernando Timbó, aos 40’/2ºT); Caio César, Marcinho e Gabriel Honório (Will, aos 33’/2ºT); Júlio Pacato, Alisson Taddei e Kalil (Wellissol, aos 30’/2ºT).

(Técnico: Marcos Skavinski)

