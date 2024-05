Athletico-PR goleia e encaminha vaga na Sul-Americana; Fortaleza perde na altitude boliviana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 23:22 Para compartilhar:

O Athletico-PR segue com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. Mesmo com o time misto, o time de Cuca goleou o frágil Rayo Zuliano-VEN, por 5 a 1, fora de casa, nesta quarta-feira, e tem, pelo menos, a vaga para os playoffs assegurada no Grupo E. Já o Fortaleza, sucumbiu na altitude de quase 4 mil metros na Bolívia e foi derrotado pelo Nacional Potosí, por 4 a 1.

Outro brasileiro que entrou em campo foi o Cuiabá, que venceu o Metropolitanos-VEN por 3 a 0, na Arena Pantanal, e dorme na liderança do Grupo G.

Na Sul-Americana, os primeiros colocados ao término da fase de grupos se classificarão automaticamente para as oitavas de final. Já os segundos de cada chave precisarão passar por um playoff contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

No Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, o Athletico-PR começou cedo a construir o placar. Esquível e Mastriani, duas vezes, encaminharam bem a vitória na primeira etapa. Inclusive, os dois gols de Mastriani fizeram o atacante se tornar o segundo maior artilheiro da Sul-Americana, com 17 gols. Na segunda etapa, Ochoa chegou a descontar para os venezuelanos, mas Di Yorio e Feliphinho fecharam a conta na reta final.

Com o resultado, o Athletico chegou a 12 pontos, com quatro vitórias em quatro jogos. O segundo colocado é o Sportivo Ameliano-PAR, com sete, sendo o único adversário que pode ultrapassar a equipe brasileira. Em terceiro, o Danubio-URU, soma quatro e só chega a 10 pontos. O Rayo está eliminado, com zero pontos.

Na altitude de 3.960 metros de Potosí, o Fortaleza não suportou a pressão atmosférica. Apesar de ter feito um bom jogo, o time brasileiro acabou derrotado por 4 a 1. Callejo, com cinco minutos de jogo, já colocava o Nacional Potosí na frente. Lucero deixou tudo igual, mas Prost, ainda na primeira etapa, pôs os bolivianos em vantagem. No segundo tempo, Saulo Guerra, em chutaço de fora da área, e William Álvarez sacramentaram a goleada.

Mesmo com a derrota, o Fortaleza segue confortável no Grupo D, na liderança com nove pontos. O Nacional Potosí conquistou sua primeira vitória, chegando a quatro pontos. Sportivo Trinidense-PAR e Boca Juniors-ARG, completam a chave.

Pelo Grupo G, o Cuiabá deu um passo importante para seguir na briga pela classificação. Na Arena Pantanal, Fernando Sobral, no primeiro tempo, e Isidro Pitta (2), na etapa complementar, deram a vitória ao time brasileiro por 3 a 0 sobre o Metropolitanos-VEN.

O resultado deixou o Cuiabá na liderança momentânea da chave, com oito pontos. Agora o time precisa ‘secar’ o Lanús-ARG, que soma sete pontos em segundo lugar, e encara o Deportivo Garcilaso-PER, terceiro com quatro. Os venezuelanos acabaram eliminados, aparecendo em último, ainda sem pontuar.

Jogos desta quarta-feira:

Rayo Zuliano-VEN 1 x 5 Athletico-PR

Nacional Potosí-BOL 4 x 1 Fortaleza

Cuiabá 3 x 0 Metropolitanos-VEN