Athletico-PR faz duelo direto contra Red Bull Bragantino para permanecer na Série A em 2025

Athletico-PR e Red Bull Bragantino fazem duelo direto contra o rebaixamento nesta quinta-feira, às 20h, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é uma espécie de final para os clubes que lutam para seguir na elite e evitar a queda à Série B.

Com 42 pontos, o Athletico pode definir sua permanência na divisão na rodada, desde que vença o Bragantino. Daí não vai mais depender de nenhum outro resultado. O time paranaense não perde há três jogos e vive o seu melhor momento sob o comando do técnico Lucho González.

A sua recuperação nesta reta final tem ligação direta com os resultados conquistados em casa diante de sua torcida. Sempre com apoio de mais de 40 mil torcedores, o Furacão venceu o Atlético-MG (1 a 0) e o Atlético-GO (2 a 0), empatando por 1 a 1 com o Fluminense na última rodada.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino tem 38 pontos e não vence há 12 jogos. Caso não ganhe, corre o risco até mesmo de ser rebaixado nesta rodada. Esta, inclusive, pode ser a primeira queda da franquia Red Bull no Brasil.

O retrospecto geral é equilibrado. O Athletico venceu oito jogos, empatou cinco e perdeu seis. Em casa, o único revés aconteceu em 1991, quando o time paulista ainda levava o nome de Bragantino.

No Athletico, o principal desfalque é o goleiro Léo Linck, suspenso. Sem ele, Mycael terá a missão de impedir o rival de balançar a baliza rubro-negra. Lucho González ainda tem uma dúvida no meio de campo entre João Cruz e Zapelli. Quem também não deve jogar é Christian, que está acertado com o Cruzeiro. O volante vem se recuperando de uma lesão na coxa.

“Não significa que não tenha essa decisão ou que ache um titular, por assim dizer, porque não consigo ver que nesse grupo tenha titulares absolutos. A gente escolhe o melhor onze pelo comportamento na semana, e ao mesmo tempo tentando dar uma coluna vertebral, que sempre falei que tentaríamos encontrar. Essa solidez na linha defensiva a gente já encontrou. É tomar decisões referentes ao rendimento durante a semana e da análise que a gente faz”, destacou Lucho González sobre sua filosofia de trabalho.

O Red Bull Bragantino continua com uma longa lista de jogadores no departamento médico, que conta com o lateral Nathan, o zagueiro Eduardo, o meia Eric Ramires, além dos atacantes Thiago Borbas e Gustavo Neves.

Sem suspensos, o treinador Fernando Sebra deve repetir a equipe das últimas rodadas. As esperanças seguem com Eduardo Sasha, artilheiro do time desde a mudança na nomenclatura. Nesta temporada foram 49 jogos, 12 gols e quatro assistências.

“Temos chances, estamos há duas vitórias e vamos fazer de tudo para somar esses seis pontos que podem nos manter na Série A. Dentro do nosso grupo, falamos muito da palavra acreditar. Acreditar até o final, que é possível, são 11 contra 11 no campo. É possível até o último apito do árbitro. Para o torcedor, também digo a mesma palavra: acreditar. Acreditem na gente, em todos, vamos reverter essa situação”, disse o zagueiro Lucas Cunha.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X RED BULL BRAGANTINO

ATHLETICO-PR – Mycael; Léo Godoy, Thiago Heleno, Belezi e Esquivel; Erick, Felipinho, Nikão e Zapelli; Cuello e Pablo. Técnico: Lucho González.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; André Hurtado, Lucas Cunha, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Lincoln e Jhon Jhon; Eduardo Sasha e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).