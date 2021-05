Athletico-PR enfrenta Melgar para encaminhar vaga nas oitavas da Sul-Americana

Em duelo direto na briga pela liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana, Athletico Paranaense e Melgar se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quinta rodada. O vencedor encaminhará a vaga para as oitavas de final da competição internacional.

Como apenas o primeiro colocado se classifica para a próxima fase, o duelo acabou ganhando um clima de decisão, já que ambos possuem nove pontos. O Melgar tem uma leve vantagem no saldo de gols. São três, contra dois do clube brasileiro. No duelo entre os dois, no Peru, deu vitória do time da casa por 1 a 0. Completam o grupo os já eliminados Metropolitano-VEN e Aucas-EQU, ambos com três pontos. Eles entrarão em campo também nesta quarta-feira, às 21h30, no Equador.

Para o duelo, o técnico António Oliveira contará com o meia-atacante Nikão, que havia ficado fora da vitória contra o Metropolitanos, por 1 a 0. O atleta reassumirá sua posição entre os titulares. A tendência é que Carlos Eduardo deixe o time e fique como opção no banco de reservas.

Por outro lado, o treinador não deverá poder contar com Erick, com uma lesão na coxa. Christian será seu substituto. No meio-campo, a disputa por vaga entre os 11 ficará por conta de Jadson, Fernando Canesin e Léo Cittadini. O primeiro é o favorito para iniciar o duelo.

“Eram três finais. Ganhamos a primeira, faltam duas. Dependemos somente de nós para classificar. E ainda mais na nossa casa, onde nos sentimos muito confortáveis. Creio que faremos um grande jogo e conquistaremos o resultado positivo”, prometeu o treinador português.

Na lanterna do Campeonato Peruano, onde vem de três derrotas consecutivas, o Melgar aposta todas as suas fichas na Sul-Americana e entrará com força máxima. O técnico Néston Lorenzi deverá repetir a mesma base que perdeu para o Aucas, na última rodada, por 2 a 1.

Em relação ao próprio jogo contra o Athletico, o Melgar treinou apenas com uma mudança. A aposta é por um esquema mais defensivo. Por isso, Tandazo poderá aparecer entre os titulares na vaga de Joel Sánchez.

