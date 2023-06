Athletico-PR enfrenta América-MG no Mineirão para embalar no Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2023 - 5:30 Compartilhe

Com objetivos opostos no Campeonato Brasileiro, América-MG e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 11h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela décima rodada. Enquanto o clube mineiro tenta deixar a zona de rebaixamento, o clube paranaense quer voltar a se aproximar dos primeiros colocados da tabela.

O América vem de vitória sobre o Corinthians por 2 a 0 e esboça uma reação na temporada. Apesar disso, o time mineiro ainda segue na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos. O clube divide as atenções com a Copa do Brasil, onde eliminou o Internacional e avançou às quartas de final.

Do outro lado, o Athletico vem de vitória em casa sobre o líder Botafogo por 1 a 0. O time paranaense acredita que essa é a chance de voltar ao G-4. Atualmente, tem 15 pontos, muito próximo da zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo acontecerá no Mineirão porque a Arena Independência está passando por uma reforma no gramado.

O técnico Vagner Mancini tem à disposição o lateral Marcinho, que não foi inscrito para a Copa Sul-Americana. O jogador deve começar jogando, já que treinou entre os titulares ao longo da semana. Poupados na última partida, Danilo Avelar e Lucas Kal também aparecem como opções.

A principal dúvida recai sobre Benítez. O meia vem sentindo incômodo muscular e ainda não tem presença garantida. Mancini aguarda o departamento médico para saber se poderá contar com o atleta. “Conquistamos uma importante vitória contra o Millonarios (2 a 0), que nos deixa vivos na Sul-Americana e também nos dá um ânimo a mais no Brasileiro. A equipe está evoluindo, e acredito que podemos fazer uma grande partida frente ao Athletico”, disse Vagner Mancini em tom de confiança.

Do outro lado, o Athletico não terá o zagueiro Pedro Henrique, que cumprirá suspensão. Com isso, o técnico Paulo Turra irá formar o sistema defensivo com Zé Ivaldo e Thiago Heleno, que já estão acostumados a jogar juntos.

O treinador ainda tem duas dúvidas. O goleiro Bento sentiu um desconforto e pode ser poupado. Caso isso aconteça, será substituído por Léo Linck. Já no meio-campo, a disputa é entre Christian e David Terans.

“Tivemos um jogo bastante difícil contra o Libertad. Conseguimos a classificação na Libertadores, mas precisamos seguir com os pés no chão, pois tem um longo caminho a ser percorrido. Agora é focar no Brasileirão. Precisamos da vitória para voltar ao pelotão de cima”, afirmou o treinador.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias