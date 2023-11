Athlético-PR e Vasco são vaiados na Ligga Arena após empate sem gols ruim para ambos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2023 - 21:51 Para compartilhar:

Athletico-PR e Vasco não tiraram o zero do placar neste sábado, na Ligga Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois. Enquanto os paranaenses se veem mais longe do G-6, zona que dá vaga à Copa Libertadores, os cariocas seguem ameaçados pela zona de rebaixamento. A torcida rubro-negra não gostou e vaiou no final.

O Athletico-PR viu seu jejum de vitórias subir para seis jogos e estacionou em sétimo lugar, com 52 pontos e cada vez mais longe de disputar a Libertadores em 2024. Já o Vasco é o 14º colocado, com 42, e pode terminar a rodada como primeiro time fora do Z-4. Foi o segundo empate seguido da equipe carioca, ambos fora de casa – empatou com o Cruzeiro por 2 a 2, em jogo atrasado da 33ª rodada.

A primeira etapa foi movimentada. Como era de se esperar, o Athletico-PR começou mais ofensivo. Com 12 minutos, Willian acertou o travessão de Léo Jardim. Depois, Cannobio perdeu um gol inacreditável. Vitor Bueno recuperou a bola no ataque e tocou para o atacante, que sozinho, mandou para fora.

Apesar da postura defensiva, o Vasco não se acovardou em campo e também teve seus momentos no ataque. A alternativa carioca era sair em velocidade com Pec ou levantar a bola na área para Vegetti. Apesar de criar chances, o time pouco fez o goleiro Bento trabalhar.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu com as equipes se revezando no ataque, porém ainda com o pé descalibrado. Nem mesmo a entrada de Vitor Roque, retornando ao Athletico após dois meses fora, mudou o panorama do ataque dos donos da casa.

Com o passar do tempo, o jogo foi caindo de qualidade. Com pouca criatividade dos meias, os times foram perdendo poderio ofensivo, com muita disputa no meio de campo. Na reta final, os times subiram o tom. Indo para o tudo ou nada, Fernandinho parou em Léo Jardim. Na resposta, Praxedes acertou a rede do lado de fora e até arrancou gritos de gol da torcida no estádio. Apesar de buscarem o gol nos acréscimos, o 0 a 0 persistiu até o apito final.

Na próxima rodada, o Athletico visita o Cruzeiro, no Mineirão, na quinta-feira, às 20h, já o Vasco tem confronto direto contra o Corinthians, na terça-feira, às 21h30, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 0 X 0 VASCO

ATHLETICO-PR – Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquível; Cuello (Madson), Fernandinho, Erick, Christian (Zapelli), Vitor Bueno (Arriagada) e Canobbio; Willian (Vitor Roque). Técnico: Wesley Carvalho.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodrigues), Maicon, Medel (Robson Bambu) e Léo; Zé Gabriel, Marlon Gomes (Payet), Paulinho (Praxedes) e Lucas Piton; Gabriel Pec (Matheus Carvalho) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

CARTÕES AMARELOS – Cuello (Athletico-PR); Maicon, Léo, Robson Bambu e Marlon Gomes (Vasco).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA – R$ 1.027.040,00.

PÚBLICO – 22.056 presentes.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).

