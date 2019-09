Athletico-PR e Vasco empatam em São Januário

Debaixo de chuva, vento e frio, Vasco e Athletico-PR empataram neste domingo (22) em 1 a 1 no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Após um primeiro tempo morno, o placar da partida só se movimentou no segundo tempo. Os visitantes abriram o marcador com um ex-vascaíno. O lateral-direito Madson, de cabeça, colocou o Furacão na frente aos três minutos.

Já o gol dos vascaínos veio com Danilo Barcellos, em cobrança de pênalti, após consulta do juiz Anderson Daronco ao árbitro de vídeo (VAR). A tecnologia indicou um toque de mão do atacante Roni dentro da grande área.

O VAR voltou a entrar em ação, mas no final do jogo para invalidar o que seria o gol da virada cruz-maltina. Raul colocou a bola no fundo das redes, mas o lance foi anulado devido a uma falta do zagueiro colombiano Henriquez sobre o goleiro Santos.

O jogo, marcado por polêmicas e paralisações, seguiu até os 54 minutos. Mas, apesar da pressão dos donos da casa, que levaram cerca de 18 mil pessoas ao estádio, o jogo acabou mesmo empatado.

Agora, o Vasco soma 24 pontos e encara na próxima rodada o Corinthians no Itaquerão. Já o Athletico-PR, atual campeão da Copa do Brasil, enfrenta o Fortaleza dentro da Arena da Baixada. O Furacão soma 25 pontos e, ao que parece, ainda não está contente com a excelente temporada em 2019.