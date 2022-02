Athletico-PR e Palmeiras fazem em Curitiba jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana

A única vez em que os dois times poderiam ter vencido, o troféu escapou, mas as conquistas recentes mais uma vez colocaram Athletico-PR e Palmeiras frente a frente na decisão da Recopa Sul-Americana, cuja final de ida será disputada nesta quarta-feira, em Curitiba.

O campeão das duas últimas Libertadores, o ‘Verdão’ do técnico português Abel Ferreira, vai querer vencer na casa do vencedor da Sul-Americana-2021, o ‘Furacão’ de Alberto Valentim, para evitar um segundo revés em menos de quinze dias.

Derrotado pelo Chelsea na final do Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes Unidos, no dia 12 de fevereiro, o Palmeiras, apoiado por um elenco mais forte, vai tentar aproveitar a visita à Arena da Baixada a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Mas em seu estádio, com capacidade para 43.000 espectadores, que só poderá receber 70% do público devido às restrições sanitárias, o Athletico-PR pretende erguer uma taça que o River Plate lhe tirou em 2019.

O confronto será mais uma demonstração do domínio brasileiro na região, onde na temporada passada estabeleceu um recorde ao colocar quatro finalistas nos dois torneios internacionais de clubes da América do Sul.

O jogo de volta será disputado no dia 2 de março, em São Paulo.

– Surpreender –

Sem seu ídolo Nikão, autor do gol do título diante do Bragantino na final da Sul-Americana, agora jogando no São Paulo, o time rubro-negro começou 2022 com poucos nomes de peso, situação que tem se repetido nos últimos anos, mas que não prejudicou o time.

Além disso, diferentemente de outros clubes brasileiros, que usam torneios estaduais como pré-temporada, o Athletico usa essa competição para testar jogadores com o objetivo de reforçar seu elenco.

A equipe principal disputou apenas duas partidas (vitória por 2 a 0 sobre o Rio Branco e empate em 0 a 0 com o Coritiba), por isso chega com menos ritmo na Recopa e sem dois de seus reforços.

O atacante brasileiro-ucraniano Marlos, com passagem de sucesso pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, não está fisicamente pronto para ser titular e o meia Vitor Bueno cumpre uma suspensão de seu último clube, o São Paulo.

“É o jogo que esperamos”, disse Valentim, de 46 anos. “O Palmeiras é um time repleto de grandes jogadores, que vem jogando junto há um tempo. Nós vamos encontrar um time forte, mas nós queremos o título”.

– ‘Dar a vida’ –

O “time forte” de que fala Valentim é um Palmeiras que tem disputado títulos desde que Abel Ferreira desembarcou no Brasil, em novembro de 2020.

Liderado pelo português, o time paulista, o que mais vezes conquistou o campeonato brasileiro (10), disputou sete finais, embora tenha vencido apenas três: duas Libertadores (a última contra o Flamengo) e a Copa do Brasil-2020.

Com a Recopa, cuja edição de 2021 perdeu para o argentino Defensa y Justicia, serão oito decisões disputadas.

“Estamos em uma equipe enorme, gigante e que nunca se conforma. A ideia é sempre ir atrás de mais”, disse o volante colombiano Eduard Atuesta.

O Palmeiras, porém, não terá seus zagueiros titulares, o lesionado Luan e o capitão, o paraguaio Gustavo Gómez, com covid-19. O chileno Benjamín Kuscevic e Murilo serão os substitutos. O meia Gustavo Scarpa também é dúvida devido a problemas físicos.

“Vou dar a minha vida, quero muito ser campeão no Palmeiras e fazer história no clube. Estou pronto para fazer uma boa partida e conseguir um bom resultado neste primeiro jogo”, garantiu Murilo.

Escalações prováveis:

Athletico-PR: Santos – Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner – Matheus Fernandes, Erick – Reinaldo, Léo Cittadini, Davi – Pablo. Técnico: Alberto Valentim.

Palmeiras: Weverton – Marcos Rocha, Benjamín Kuscevic, Murilo, Joaquín Piquerez – Danilo, Jailson, Zé Rafael, Raphael Veiga – Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitros: Argentino Facundo Tello acompanhado por seus auxiliares, os compatriotas Ezequiel Brailovsky e Maximiliano del Yesso.



