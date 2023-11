Athletico-PR e Fortaleza empatam e continuam em má fase no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 22:12 Para compartilhar:

Athletico-PR e Fortaleza não conseguiram afastar a má fase no Brasileirão e ficaram no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Ligga Arena, pela 33ª rodada. Guilherme abriu o placar para o time cearense, mas Willian Bigode deixou tudo igual.

Com o resultado, o Athletico-PR conheceu o seu quarto tropeço consecutivo e continuou fora do G-6, com 50 pontos, contra 43 do Fortaleza, que já não vence há cinco rodadas.

Athletico e Fortaleza fizeram um primeiro tempo equilibrado com lampejos de bons momentos de ambos os lados. O time paranaense, empurrado por sua torcida, criou as melhores oportunidades. Aos 23 minutos, em bela trama de contra-ataque, Vitor Bueno acionou Rômulo, que cruzou. A bola passou por toda a área.

A resposta do Fortaleza foi aos 41 minutos. Após cobrança de escanteio, Lucero mandou na trave. Brítez pegou a sobra e carimbou a defesa. Depois foi a vez do Athletico chegar com perigo. Thiago Heleno recebeu cruzamento dentro da área e desviou. Alex Santana por pouco não completou para o gol.

O segundo tempo começou eletrizante. Aos oito minutos, na cobrança de falta de Lucas Crispim, a bola chegou em Guilherme, que acertou um bonito chute de perna direita, na entrada da área, para fazer 1 a 0.

Mas a festa durou pouco tempo. Aos 12 minutos, o Athletico deixou tudo igual. Erick cruzou para Willian Bigode. Ele deu um leve desvio para deixar tudo igual. O empate quase saiu aos 28. Após cobrança de escanteio, a bola chegou em Willian, sozinho, na entrada da pequena área. Ele se jogou, mas cabeceou pela linha de fundo.

Antes do apito final, mais uma chance de cada lado. O Fortaleza chegou com Guilherme. Dentro da área, o atacante saiu de frente para Bento, mas chutou por cima. Já o Athletico respondeu com Zapelli. Ele recebeu pelo lado esquerdo e também jogou a chance do empate para fora.

O Athletico volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 1 FORTALEZA

ATHLETICO – Bento; Erick, Matheus Felipe (Hugo Moura), Thiago Heleno e Vinicius Kauê; Fernandinho, Alex Santana (Christian) e Vitor Bueno (Zapelli); Canobbio, Cuello e Rômulo (Willian Bigode). Técnico: Wesley Carvalho.

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Pedro Augusto (Caio Alexandre) e Lucas Crispim (Calebe); Lucero (Thiago Galhado), Marinho (Yago Pikachu) e Guilherme (Pedro Rocha). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS – Guilherme, aos oito, e Willian Bigode, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Erick.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).





