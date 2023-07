Athletico-PR e Flamengo decidem vaga na semifinal da Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Uma das rivalidades mais acirradas nos últimos anos, Athletico-PR e Flamengo disputam uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Eles fazem uma reedição de vários confrontos decisivos recentes, incluindo a final da Copa Libertadores de 2022. O vencedor vai garantir o prêmio de R$ 9 milhões.

No confronto de ida, no Maracanã, o Flamengo levou a melhor e venceu de virada por 2 a 1. Com isso, jogará pelo empate para selar sua classificação. O Athletico terá que vencer por dois gols de diferença. Caso ganhe por um gol, levará a definição da vaga para a disputa dos pênaltis.

O Flamengo vive um bom momento, como vice-líder do Brasileirão, inclusive vem de um empate por 1 a 1 com o Palmeiras, em São Paulo. O Athletico, por sua vez, ainda não se encontrou após a saída de Paulo Turra e Felipão. O clube paranaense é apenas o 11º colocado no Brasileirão, após perder para o Fortaleza, por 1 a 0, na Arena Castelão.

Mas no Ceará, o técnico Wesley Carvalho usou um time recheado de reservas, justamente, para preservar seus titulares para este jogo decisivo. Assim, ele deve repetir a escalação do jogo de ida, que contou com o retorno de Fernandinho para o meio de campo. A principal dúvida está na lateral direita, entre Madson e Khellven.

O futuro reforço do Athletico, o meia chileno Vidal, ainda não foi regularizado e também não poderia atuar por já ter defendido o próprio Flamengo na competição.

“O Athletico tem um elenco. Jogamos no Brasileirão com o que achamos que era o melhor e vamos jogar assim diante do Flamengo. O futebol é resultado e precisamos dar resultado. Contamos com o apoio da nossa torcida para fazer um grande jogo”, disse Wesley Carvalho.

Do lado do Flamengo, o zagueiro Leandro Pereira e o atacante Gabigol, desfalques contra o Palmeiras, viajaram e estão à disposição do técnico Jorge Sampaoli. A expectativa é que o zagueiro seja titular, mas Gabigol pode ser opção para Pedro.

O treinador também contará com Allan. Como não jogou a competição pelo Atlético-MG, o volante foi relacionado, assim como o atacante Luiz Araújo. “Espero ter todos os jogadores à disposição para jogar essa decisão de Copa do Brasil. Temos um forte adversário pela frente, com grama sintética. Não será um jogo fácil”, disse Sampaoli.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias