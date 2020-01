Athletico-PR é derrotado pelo Boca Juniors em amistoso disputado em San Juan

O Boca Juniors derrotou o Athletico-PR, por 3 a 1, neste domingo, em amistoso disputado em San Juan, norte da Argentina. A partida serviu para o time do técnico Dorival Junior como preparação para a disputa da Copa Libertadores, enquanto os argentinos disputam o campeonato nacional, no qual estão em terceiro lugar.

O Boca saiu na frente aos 18 minutos, com Zárate. O Athletico reagiu aos 27, com um belo gol de Nikão, que foi lançado por Fernando e invadiu a área argentina em diagonal para finalizar.

Ainda na primeira etapa, aos 34 minutos, Zárate voltou a marcar para o Boca, após concluir um rápido contra-ataque. Houve falha no setor direito defensivo do time paranaense.

Aos 40 minutos, um momento de tensão quando Lé Cittadini se desentendeu com Alonso. Os dois receberam cartão amarelo e os ânimos se acalmaram para o intervalo.

No segundo tempo, os dois treinadores fizeram várias alterações nas equipes e a produção diminuiu. Mesmo assim, o Boca ainda conseguiu um terceiro gol, após Marquinhos Gabriel perder a bola no meio-campo. Reynoso deu número finais ao placar do amistoso.