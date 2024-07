Athletico-PR e Cuiabá apostam no fator casa para continuar vivos na Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Athletico-PR e Cuiabá estão apostando no fator casa para continuarem vivos na Copa Sul-Americana. O time paranaense desafia o Cerro Porteño, do Paraguai, na Ligga Arena, enquanto que o clube do Mato Grosso desafia o Palestino, do Chile, na Arena Pantanal. Ambos os jogos de ida terminaram empatados por 1 a 1.

Depois de buscar um empate fora de casa, o Athletico precisa apenas de uma vitória simples contra o Cerro Porteño-PAR para chegar às oitavas de final da Sul-Americana. O duelo decisivo acontece nesta quinta-feira, às 21h30, na Ligga Arena. Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis.

O Athletico vive uma instabilidade desde a saída de Cuca e foca na Sul-Americana para se reencontrar na temporada. O clube paranaense já enfrentou times do Paraguai em 17 oportunidades na história, com 10 vitórias, três empates e quatro derrotas.

O Cuiabá conseguiu segurar o empate por 1 a 1 na partida de ida dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Palestino no Chile. Agora, precisa de apenas uma vitória simples em casa para assegurar um lugar nas oitavas do torneio continental. A bola rola nesta quinta-feira, às 19h, na Arena Pantanal.

O Cuiabá já faz a sua melhor campanha no torneio, já que nunca passou da fase de grupos. O retrospecto do Palestino contra times brasileiros não costuma ser bom. Foram 19 jogos, com três vitórias, quatro empates e 12 derrotas.

A quinta-feira conhecerá os últimos classificados às oitavas de final. Além da dupla brasileira, uma das favoritas ao título, a LDU desafia o Always Ready, da Bolívia. O time equatoriano largou na frente com um triunfo por 3 a 0 no duelo de ida, em Quito.