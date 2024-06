Athletico-PR e Criciúma buscam afirmação no Brasileirão em duelo na Ligga Arena

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/06/2024 - 6:30 Para compartilhar:

O Athletico-PR tenta colocar um ponto final na oscilação que o tirou da liderança do Brasileirão e o mandou para os playoffs da Copa Sul-Americana. O desafio é diante do Criciúma, nesta quinta-feira, às 20h, na Ligga Arena, em Curitiba, pela oitava rodada. O time carvoeiro entrou na zona de rebaixamento pela primeira vez na atual edição.

Após perder para o Fortaleza por 1 a 0, o Athletico caiu para o quinto lugar, com 13 pontos, atrás de Botafogo (16), Flamengo (14), Bahia (14) e São Paulo (13). O time vive sua pior oscilação na temporada e tenta dar uma resposta para não deixar a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

O Criciúma, por sua vez, fez apenas cinco jogos na competição, mas só venceu um. O time catarinense perdeu do Cuiabá por 5 a 2 e acabou entrando na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com cinco pontos.

Ao todo, os dois clubes se enfrentaram 26 vezes, com 12 vitórias do Athletico, oito do Criciúma, além de seis empates. A última vitória do time catarinense foi em 2013, quando marcou 2 a 1.

O técnico Cuca terá alguns problemas para escalar o Athletico. O goleiro Bento e o atacante Canobbio estão com suas respectivas seleções para a disputa da Copa América. Além de serem líderes do elenco, são pilares do treinador, que terá que quebrar a cabeça para se adaptar à perda.

Por outro lado, Cuca poderá contar com o lateral Esquivel e o volante Fernandinho. O treinador fez alguns testes, e indicou que poderá fazer uso de um esquema com três zagueiros.

“É momento de trabalhar, levantar a cabeça, três resultados difíceis. Momento de ter calma, trabalhar ainda mais e voltar melhor nesses dois jogos dentro de casa”, afirmou o treinador.

O Criciúma não conseguiu repetir a escalação no Brasileirão e novamente passará por mudanças. O técnico Cláudio Tencati não poderá contar com o zagueiro Rodrigo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Wallisson Maia deve ser o substituto.

O treinador não contará com alguns de seus principais jogadores, o meia Fellipe Mateus e o atacante Felipe Vizeu, ambos vetados pelo departamento médico.

“Fizemos apenas cinco jogos, precisamos ter cautela. Temos uma partida importante pela frente. É muito difícil enfrentar o Athletico na Arena, mas vamos buscar fazer a nossa melhor partida para alcançar os nossos objetivos”, afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X CRICIÚMA

ATHLETICO-PR – Léo Linck; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Léo Godoy, Erick, Fernandinho e Esquivel (Fernando); Nikão, Zapelli e Mastriani. Técnico: Cuca.

CRICIÚMA – Gustavo; Jonathan, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald (Higor Meritão), Marquinhos Gabriel, Matheusinho e Claudinho; Bolasie (Eder). Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).