Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam com objetivos opostos no Brasileirão

Depois de conhecerem seus próximos adversários nas quartas de final da Copa do Brasil, em sorteio ocorrido nesta tarde, Athletico-PR e Atlético-GO voltam as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde nesta quarta-feira se enfrentam com objetivos bastante opostos, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 19h30, pela 18.ª rodada.

Sem vencer nas duas últimas rodadas, o Athletico-PR acabou vendo a briga pela liderança ficar mais distante e caiu para a sexta colocação com 28 pontos. O foco é a reabilitação para voltar a brigar pelas primeiras colocações. Já o Atlético-GO, que não vence há quatro jogos e vem de três derrotas seguidas, aparece dentro da zona de rebaixamento, com 17 pontos.

O técnico Luiz Felipe Scolari pode promover a estreia do volante Fernandinho, que já jogou a Copa do Mundo e voltou ao Brasil depois de anos atuando no Manchester City. O experiente jogador teve, nesta tarde, seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

De qualquer forma, Felipão não confirmou se Fernandinho estará relacionado já nesta rodada, porque isso depende da condição física ideal do jogador. Por outro lado, o zagueiro Pedro Henrique está suspenso pelo terceiro amarelo. Matheus Felipe tem tudo para assumir a titularidade. No mais, Christian, Thiago Heleno, Julimar, Reinaldo, Marcelo Cirino e Vitinho seguem entregues ao departamento médico do Athetico.

Do outro lado, o técnico Jorginho Campos tem boas notícias, mas também tem desfalques para armar o Atlético-GO. A baixa segue sendo o zagueiro Ramon Menezes, que contundido, se recupera junto ao departamento médico. Já o lateral-direito Hayner retorna de suspensão pelo terceiro amarelo e tem tudo para ocupar a vaga de Dudu, que atuou diante do Fortaleza.

Aliado a essas mudanças, a diretoria do Atlético-GO corre contra o tempo para regularizar os novos contratados. Dos sete reforços que chegaram, quatro foram relacionados e viajaram com o grupo para Curitiba. São eles: o zagueiro Camutanga, o volante Rhaldney e os atacantes Kelvin e Ricardinho. Destes jogadores apenas o primeiro teve seu nome regularizado no BID até o momento e está apto para estrear.