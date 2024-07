Athletico-PR derrota Cerro Porteño e avança às oitavas da Sul-Americana; Cuiabá é eliminado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 23:41 Para compartilhar:

O Athletico-PR fez valer o favoritismo e avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana, ao derrotar o Cerro Porteño, por 2 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba, nos playoffs. Os gols do time brasileiro foram de Mastriani e Cuello, um em cada tempo.

A classificação veio também graças ao empate por 1 a 1, conquistado no Paraguai. Na próxima fase, o Athletico enfrenta o Belgrano, da Argentina, que estava no Grupo C, o mesmo do Internacional.

O Athletico abriu o placar já aos dois minutos. Cuello cruzou, e Mastriani aproveitou para fazer o gol. O time rubro-negro diminuiu um pouco o ritmo, mas voltou a ameaçar, como aos 17, em chute de Christian para fora.

O Cerro Porteño assustou aos 22, em falta cobrada por Iturbe que Léo Linck fez grande defesa. Aos 43, Benítez cobrou lateral direto para a área, e a bola passou em frente ao gol após desvio. O Athletico passou a se defender e levou a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Athletico fez valer o fator casa e ampliou aos 13. Canobbio cruzou, Piris da Motta tentou tirar e a bola sobrou para Cuello. Ele dominou no peito e chutou. O goleiro Arias acabou aceitando.

O Athletico tinha o jogo nas mãos, mas viu a situação se complicar. Zapelli parou o contra-ataque do Cerro e acabou expulso. No lance seguinte, aos 22, o time paraguaio diminuiu em um chute cruzado de Fernando Fernández.

A superioridade não durou muito, já que Cabañas também foi expulso, aos 26. Com isso, o Athletico conseguiu administrar a vantagem para confirmar a classificação.

CUIABÁ ELIMINADO

Perdendo a invencibilidade, o Cuiabá foi eliminado da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, ao ser derrotado pelo Palestino (CHI) na Arena Pantanal, por 2 a 1. Marabel e Gonzalo Sosa, um em cada tempo, decretaram a eliminação mato-grossense, enquanto apenas André Luís descontou para os brasileiros.

Jogando no Estádio Collao, em Concepción, no Chile, o duelo de ida havia terminado com empate por 1 a 1, há uma semana. Com o resultado, os chilenos avançam para encarar o Independiente Medellín-COL nas oitavas de final.

Apesar da eliminação, o Cuiabá acabou tendo a sua melhor participação na Sul-Americana. Esta foi a primeira vez que o clube do Mato Grosso passou da fase de grupos.