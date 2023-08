Athletico-PR contrata o lateral-direito Bruno Peres, que passou por Santos e São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 18:02 Compartilhe

O elenco principal do Furacão conta com um novo lateral-direito. Bruno Peres, de 33 anos, assinou contrato com o Athletico e está à disposição da comissão técnica para a disputa do Campeonato Brasileiro. O vínculo com o clube é até 31 de dezembro deste ano.

A disputa pela lateral-direita do Athletico-PR ganhou mais um concorrente. O clube paranaense anunciou nesta sexta-feira a contratação de Bruno Peres, que estava no turco Trabzonspor e já passou por Santos e São Paulo. Aos 33 anos, o jogador promete se adaptar o mais rápido possível para tentar ajudar a equipe. Khellven e Madson são as outras opções do técnico Wesley Carvalho.

Bruno Peres vestiu a camisa 33 e assinou contrato até dezembro. “O Athletico foi uma escolha muito fácil. É um clube enorme, de muita tradição. Estou muito feliz por estar aqui e espero corresponder à altura”, disse. “Quero trabalhar muito, entregar o meu melhor, junto com os meus companheiros. Ajudar e acrescentar algo para o grupo e para o clube.”

Apesar de a equipe paranaense ter caído na Libertadores e o contrato ser somente até o fim do ano, Bruno Peres chega falando em conquistas e já sonhando em permanência por mais tempo na nova casa. Seu principal objetivo e ajudar a recolocar a equipe na disputa sul-americana.

“A torcida pode esperar muito trabalho, muita dedicação e muita vontade para que a gente consiga atingir nossos objetivos. Creio que temos tudo para comemorar muito juntos”, afirmou. “Vou tentar me adaptar o mais rápido possível, entrar no esquema do treinador, para que a gente possa ter grandes feitos.”

Ao falar sobre suas características, se definiu um lateral que gosta de atacar. “Sou um jogador bastante ofensivo, que gosta de ajudar muito no ataque. Mas aprendi lá fora que a gente tem que defender bem, para depois atacar.”

Não escondeu, ainda, a ansiedade por encontrar com a torcida na Ligga Arena. “É um dos poucos estádios que eu nunca joguei aqui no Brasil. Jogar na Ligga Arena com a camisa do Athletico será uma emoção única e um momento marcante na minha carreira”, concluiu.

