Athletico-PR confirma titulares em clássico contra o Paraná no Estadual

Algo incomum nos últimos anos, o time titular do Athletico-PR entrará em campo no Campeonato Paranaense. O técnico Dorival Junior mandará a equipe principal para o clássico com o Paraná, no domingo, pela quinta rodada do Estadual. O clube vinha sendo representado pelos Aspirantes na competição.

Até então, os titulares vinham atuando em ritmo de pré-temporada, em amistosos e jogos-treino. No sábado passado, eles derrotaram a equipe sub-23 do Grêmio por 2 a 0 em atividade disputada na Arena do rival, em Porto Alegre. Também disputou dois amistosos na Argentina, contra Racing e Boca Juniors.

Dorival Junior tem aproveitado as atividades para dar a sua cara ao time, que vive grande fase nos últimos anos, principalmente em razão dos títulos da Copa do Brasil e da Copa sul-americana.

Parte deste sucesso se deve à estratégia adotado pelo clube nos últimos três anos. O Athletico vem colocando sua equipe sub-23 ou os Aspirantes para atuar durante a maior parte do Estadual, deixando os titulares focados em competições maiores, como Copa Libertadores e a própria sul-americana.

Nesta segunda, na reapresentação do elenco, Dorival comandou treino tático, com ênfase na posse de bola e no posicionamento. Na terça, as atividades serão divididas em dois períodos. O clube já adiantou que os Aspirantes seguirão defendendo as cores do Athletico em outras partidas do Estadual.

Com três vitórias em três jogos, exibindo um aproveitamento de 100% até agora, a equipe lidera o Paranaense, com nove pontos. O rival Coritiba aparece no segundo posto, com sete pontos.